За што луѓето всушност го користат „ChatGPT“: Нова студија открива изненадувачки трендови

Економистите од „OpenAI“, во соработка со Харвард, ја објавија првата студија заснована на интерни податоци за користењето на „ChatGPT“, давајќи најдетален увид досега во тоа што луѓето всушност прават со големи јазични модели.

Според труд објавен во рамките на „NBER“, „ChatGPT“ сега има над 700 милиони месечни корисници, што е речиси 10% од возрасната популација во светот. Само во јуни 2025-та година, тој обработувал просечно 2,6 милијарди пораки дневно, што го доближува до рангирањето со гиганти како „Google“, кој извршува 14 милијарди пребарувања дневно. Сепак, растот на ангажманот кај постарите корисници почнува да стагнира и сега е главно поттикнат од нови корисници.

Демографските податоци откриваат интересни случувања. Речиси половина од корисниците (46%) се на возраст меѓу 18 и 25 години, а уделот на жените во меѓувреме се зголеми на 52,4%, додека на почетокот дури 80% од корисниците беа мажи.

Што се однесува до самата употреба, студијата разбива некои предрасуди. Иако често се зборува за револуционерното влијание на „LLM“ на работното место, поголемиот дел од употребата всушност не е поврзана со бизнисот, со 72% од пораките што се однесуваат на приватни задачи. Пишувањето е доминантна активност: 28% од сите разговори вклучуваат помош при пишување, а во деловен контекст, овој удел скокнува на 42%. Луѓето најчесто бараат од моделот да уредува или критикува веќе напишан текст, додека генерирањето целосно нова содржина е поретко.

Сè повеќе корисници го користат „ChatGPT“ и како информативна алатка: 24,4% од разговорите во јуни 2025-та година биле поврзани со барање информации, во споредба со 14% една година претходно. Сепак, проблемот со „халуцинации“ сè уште го отежнува верувањето во оваа улога. Интересно е што 14,9% од деловните разговори вклучуваат донесување одлуки и решавање проблеми, што значи дека многу корисници го третираат „ChatGPT“ како советник, а не само алатка за рутински задачи.

Другите форми на употреба имаат изненадувачки мал удел: креирање мултимедија (6%), програмирање (4,2%), креативно осмислување (3,9%), математички пресметки (3%), додека игрите, играњето улоги и личната интроспекција заедно сочинуваат помалку од 3%.

Студијата покажува дека „ChatGPT“ е многу повеќе од бизнис асистент: корисниците го користат за секојдневни задачи, лична продуктивност и креативност, додека полека му наоѓаат место како „советник“ во посложени одлуки, пишува „Arstechnica“.