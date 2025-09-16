Од неколку милијарди до стотици милијарди: Се чини дека Microsoft го погоди џекпотот со OpenAI

Кога Microsoft првпат инвестираше околу милијарда евра во OpenAI во 2019 година, потегот беше дочекан со воодушевување. Економските аналитичари сега сугерираат дека тоа би можело да биде една од најпрофитабилните технолошки инвестиции во историјата.

Минатата недела, OpenAI објави планови за реструктуирање во профитна корпорација за јавна корист. Промената ќе ѝ овозможи да издава обични акции, давајќи им на инвеститорите директен удел во компанијата. Се очекува Microsoft да обезбеди нов удел во вредност од најмалку 150 милијарди евра, според аналитичарите на BNP Paribas, втората по големина банка во Европа, и други проценки, објавува Business Insider.

Вкупната инвестиција на Microsoft досега, вредна околу 13 милијарди евра, вклучувајќи ги придонесите од почетокот на 2023 година, би можела да донесе приноси што се натпреваруваат со оние од најпознатите технолошки аквизиции. Купувањето на YouTube од страна на Google во 2006 година за 1,5 милијарди евра и купувањето на Instagram од страна на Facebook во 2012 година за 930 милиони евра се зголемија во вредност многу повеќе во една деценија. Од друга страна, приносите на Microsoft преку OpenAI пораснаа за само неколку години.

Извршниот директор на „Microsoft “, Сатја Надела, техничкиот директор Кевин Скот и извршниот директор на „OpenAI“, Сем Алтман, ја дизајнираа почетната соработка што вклучуваше уникатни единици за распределба на профитот во рамките на она што во суштина беше истражувачка лабораторија маскирана како фондација. На „OpenAI“ му беше дадена и употребата на облак услугата „Azure“ на „Microsoft“ за да ги извршува и обучува своите AI модели.

По успехот на „ChatGPT“, на „OpenAI“ му беа потребни повеќе ресурси, а инвеститорите сè повеќе бараа обични акции. Ова доведе до разговори со „Microsoft“.

Односот со „OpenAI“ и неизвесноста околу него речиси се сметаа за товар за „Microsoft“, а не за вреден имот. Тоа ќе се промени како што ќе станат достапни деталите, рече аналитичарот на „BNP Paribas“, Стефан Словински, според Business Insider.

„Microsoft“, наводно, би можел да стекне околу една третина од новите акции.

Тоа би додало 150 милијарди евра на проценката на „Micosoft“, истакна Словински.

Доколку уделот на „Micosoft“ достигне 33%, неговата вредност би била околу 150 милијарди евра. Тоа е според моменталната проценка на „OpenAI“ од 500 милијарди евра.