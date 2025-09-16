Трамп: „Веднаш“

Американскиот претседател Доналд Трамп денес ја повика американската централна банка значително да ги намали каматните стапки на претстојниот состанок за монетарната политика.

Во објава на неговата социјална мрежа Truth Social, тој изјави дека претседателот на Федералните резерви, Џером Пауел, кого го нарече „Премногу доцна“, мора веднаш да ги намали каматните стапки и тоа повеќе отколку што првично замислувал, пренесува Ројтерс.

Изјавата доаѓа пред состанокот на Федералните резерви закажан за 16 и 17 септември, каде што ќе се дискутира за монетарната политика и можната промена на референтните стапки.

Трамп, кој долго време го критикува Џером Пауел, верува дека поагресивните намалувања на каматните стапки би го забрзале економскиот раст и би го направиле домувањето попристапно.

Мултинационалната банка со седиште во Лондон, Standard Chartered, според извештајот од минатата недела, очекува американската централна банка да ја намали референтната каматна стапка за 50 базични поени на септемврискиот состанок, што е двојно повеќе од претходната проекција за намалување од 25 базични поени.

Промената во ставот беше мотивирана од слабите податоци за пазарот на трудот во Соединетите Американски Држави во август, кога беа создадени само 22.000 нови работни места, а стапката на невработеност се искачи на 4,3 проценти – највисоко ниво за речиси четири години.

Другите големи банки немаат унифициран став. Морган Стенли и Дојче Банк веруваат дека најновиот извештај за работни места не е толку слаб за Федералните резерви да ги намалат каматните стапки за дури 50 базични поени во септември.

Барклис очекува да ги намали стапките за 25 базични поени на секој од преостанатите состаноци во 2025 година, а Банката на Америка предвидува намалување на каматните стапки во септември и декември.

Според пазарните проценки, веројатноста дека Федералните резерви ќе ги намалат каматните стапки за 25 базични поени на состанокот на 17 септември е околу 90 проценти, а шансите за намалување од 50 базични поени се 10 проценти.