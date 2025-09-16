ПочетнаЕКОНОМИЈАСредба Славески – Прескер: Потврда на значењето на Народната банка за економската...
ЕКОНОМИЈАМАКЕДОНИЈА

Средба Славески – Прескер: Потврда на значењето на Народната банка за економската стабилност

53

Гувернерот на Народната банка, Трајко Славески, оствари средба со амбасадорот на Република Словенија, Неговата Екселенција Грегор Прескер и со економскиот советник Горан Криж.

     Добивајте вести на Viber     

Во разговорот беше истакната улогата на Народната банка во одржувањето на макроекономската стабилност и значењето на довербата во финансискиот систем за економскиот развој и инвестициите.

Гувернерот Славески ја истакна посветеноста на Народната банка кон овие принципи, додека амбасадорот Прескер ги нагласи долгогодишните добри дипломатски и економски врски помеѓу двете економии, особено во финансискиот сектор каде што активно се вклучени голем број реномирани словенечки компании.

Во однос на финансискиот сектор, гувернерот Славески се осврна на заложбите на Народната банка за намалување на надоместоците на банкарските услуги, заради обезбедување подостапни финансиски услуги за сите економски субјекти. Амбасадорот Прескер искажа задоволство од заложбите на Народната банка и ја потврди понатамошната поддршка од Словенија, вклучително и преку центарот за обуки ЦЕФ.  

Средбата претставува можност за продлабочување на билатералните односи меѓу двете земји и унапредување на соработката.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025