Раст на индексите на Волстрит: Тесла победник на денот

Американските акции пораснаа во понеделник откако претседателот Доналд Трамп изјави дека трговските разговори меѓу САД и Кина одат добро. Инвеститорите, исто така, се подготвуваа за клучен состанок на Федералните резерви подоцна оваа недела.

S&P 500 се искачи на нов рекорд, зголемувајќи се за 0,4%. Nasdaq Composite исто така напредуваше на нов рекорден максимум, зголемувајќи се за 0,8%. Индустрискиот просек на Dow Jones остана над стагнацијата.

Високи американски и кинески претставници разговараа за тарифите и рокот за продажба на кинеската апликација за социјални медиуми TikTok втор ден по ред. Во објава на Truth Social, Трамп рече дека состанокот меѓу претставниците бил позитивен и дека „е постигнат договор за „одредена“ компанија што младите луѓе од нашата земја навистина сакаат да ја спасат“, потенцијално мислејќи на TikTok. САД ќе продолжат со забраната за TikTok ако Кина се откаже од своите барања за намалување на тарифите и технолошките ограничувања, објави Ројтерс во понеделник, цитирајќи висок американски функционер запознаен со разговорите.

Додека разговорите меѓу земјите продолжуваа, кинескиот пазарен регулатор изјави дека Nvidia ги прекршила антимонополските закони на земјата и ќе продолжи да го истражува производителот на чипови. Акциите на Nvidia паднаа за 1,8%.

Акциите на Tesla скокнаа за 7% откако извршниот директор Илон Маск откри инсајдерска купопродажба вредна околу 1 милијарда долари, негова најголема купопродажба на отворениот пазар и негова прва значајна купопродажба од 2020 година. Трговците ја сметаа купопродажбата како глас на доверба од Маск во компанијата, која се обидува да го префрли својот фокус на роботиката додека конкуренцијата од електричните возила се интензивира.

Понеделничките добивки дојдоа откако најновите економски податоци што покажуваат слабеење на пазарот на трудот и умерена инфлација ги поттикнаа надежите дека Федералните резерви ќе ги намалат каматните стапки кога ќе го заврши состанокот во среда. Пазарот последен пат процени сигурност од 96% дека централната банка ќе ги намали каматните стапки за четвртина процентен поен, со мала веројатност од 3,6% за поголемо намалување од половина процентен поен, според алатката CME FedWatch.

„Пазарот целосно очекува ФЕД да започне серија намалувања на каматните стапки на овој состанок“, рече Скот Рен, виш стратег за глобални пазари во инвестицискиот институт „Велс Фарго“. „Голем дел од денешната акција е поврзана со позиционирање на трговците за објавата во среда. Ова би можело да биде настан „Купете го гласините, продадете го фактот“, но може безбедно да се каже дека учесниците на пазарот веројатно нема да сакаат да го продадат SPX во среда“.