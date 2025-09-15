Како Ворен Бафет „ја купи практично цела Америка“

Кога станува збор за мудро финансирање, финансискиот свет секогаш се потпира на еден човек – Ворен Бафет (95). Што го направи овој американски инвеститор и мултимилијардер толку успешен?

„Нема сомнение дека берзата внимателно слуша кога Бафет прави нешто“, рече Јирген Молнар, кој со години работеше на Франкфуртската берза, а моментално е експерт за пазарот на капитал на онлајн платформата Robomarkets.

Бафет – легенда и пример

Тој сè уште мисли за Ворен Бафет она што многу други мислат – Бафет е легенда и пример за угледен човек. Пример за ова е финансиската криза од 2008 година. Имено, Бафет и позајми пет милијарди долари на инвестициската банка Голдман Сакс.

„Постојат филмови што ги прикажуваат големите играчи како седат и велат: Господине министер за финансии, ако ништо не се случи тука, утре ќе бидеме мртви. И тогаш Бафет ја покажа својата големина и позајми пет милијарди, огромна сума во тоа време. Ова го одржа Голдман Сакс во живот“, рече Молнар.

Бафет ги купил своите први акции кога имал 11 години, а парите за нив ги обезбедил продавајќи мастики за џвакање, газирани пијалоци и весници. Како син на брокер на њујоршката берза, тој бил опкружен и фасциниран од финансискиот пазар уште од рана возраст. Иако неговиот татко не го поддржувал, Бафет бил решен да работи на берзата.

Темели на успехот и „Беркшир Хатавеј“

Темелите на својот успех ги поставил само 25 години откако ја купил својата прва акција. Неговиот голем бизнис потфат започнал откако ја купил холдинг компанијата „Беркшир Хатавеј“. Според Хендрик Лебер од компанијата за управување со фондови „Акатис“, тој бил лут на шефот на „Беркшир Хатавеј“ и рекол дека ќе го отпушти.

Цената на акциите на гореспоменатата компанија на берзата во тоа време била 12 долари по акција, што денес е 800.000 долари.

„Беркшир Хатавеј е најголемиот осигурител, најголемиот производител на електрична енергија, најголемиот железнички оператор. Ја купил практично цела Северна Америка“, нагласи Лебер.

Одеше против логиката на пазарот

Бафет одеше против логиката на пазарот, воден од следната идеја: „Бидете алчни кога другите се плашат, но плашете се кога другите се алчни“. Тој се држеше до ова дури и кога постоеше опасност цените на акциите да експлодираат поради шпекулативни активности.

Неговиот совет беше: никогаш не одете со толпата, секогаш размислувајте и никогаш не инвестирајте во она што не го разбирате. Следејќи ги овие идеи, тој создаде богатство проценето на 133 милијарди долари. Ова го направи нешто како гуру и често се нарекува „Пророкот од Омаха“.

Според Лебер, Бафет отсекогаш бил постојана ѕвезда што треба да се следи во тешките фази на пазарот.