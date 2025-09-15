Осомничениот за убиството на Кирк утре пред суд, се соочува со смртна казна

Додека истражителите ги испитуваат онлајн пораките и белешките за мотивот на убиството на Чарли Кирк, еден од најистакнатите конзервативни активисти во Соединетите Американски Држави, властите исто така истражуваат дали романтичната врска на осомничениот со трансродов цимер одиграла улога во мотивот.

Во меѓувреме, низ целата земја се одржуваат бдеења во чест на Чарли Кирк, 31-годишен сојузник на Доналд Трамп, а неговата вдовица најавува продолжување на неговата работа и масовна комеморација.

Осомничениот, 22-годишниот Тајлер Робинсон, треба да се појави на суд во вторник. Тој е приведен без кауција во затворот во округот Јута под обвиненија што вклучуваат тешко убиство и попречување на правдата.

Главниот обвинител на Јута, Дерек Браун, рече дека „сите опции се на маса“, вклучително и барање смртна казна.

Робинсон е приведен во специјално одделение во затворот за да може да биде „внимателно следен“ од персоналот, а исто така се подложува и на проценка на менталното здравје. Овие мерки на претпазливост се стандардни за случаи со сериозни обвиненија.

Властите се обидуваат да откријат што го навело Робинсон да го застрела Кирк од покривот. Гувернерот на Јута, Спенсер Кокс, потврди дека истражува дали врската на Робинсон со неговиот трансродов цимер е поврзана со пукањето.

-Партнерот бил неверојатно соработник, немал поим дека ова се случува и моментално соработува со истражителите – рече Кокс.

Истражителите, исто така, проучуваат белешка оставена од Робинсон, како и пораки врежани на чаури пронајдени на местото на злосторството. Една од пораките гласела: „Еј фашисто! Земи го ова!“. Кокс додаде дека Робинсон се радикализирал „за прилично краток временски период“.

Сепак, другите пораки на чаурите биле мешавина од интернет мемиња и алузии на видео игри, како и текст на италијанска антифашистичка песна и референци на играта Helldivers 2, што го комплицирало утврдувањето на јасен мотив.

Робинсон, студент на трета година по електротехника, бил уапсен по 33-часовна потера. Клучна улога во неговото апсење одиграл неговиот татко, кој го препознал на снимките од надзорните камери и го убедил да се предаде.

На истражителите им помогнаа и пораките испратени од Робинсон на платформата Discord, каде што неговиот цимер ја споделил содржината на пораката, а самиот Робинсон се пошегува во групен разговор дека злосторството го извршил неговиот „двојник“.

Вдовицата на Ерика Кирк: „Немате поим каков пожар запаливте“

-Ако мислевте дека мисијата на мојот сопруг е моќна претходно, немате поим. Немате поим што штотуку ослободивте низ оваа земја – рече Ерика Кирк во своето прво јавно обраќање.

Во деновите по смртта на Кирк, неговите поддржувачи организираа бдеења во држави како што се Њујорк, Висконсин и Јута. Многу од присутните беа млади студенти.

Комеморативна служба за Чарли Кирк ќе се одржи на 21 септември на стадионот Стејт Фарм во Аризона, кој собира повеќе од 63.000 луѓе.

Трамп објави дека ќе присуствува на погребот.