Утрово граѓаните го блокираа мостот “Близнаци”, попладнево од 18 часот повторно протест

Жителите на општина Аеродорм утрово во 7:30 часот го блокираа мостот “Близнаци” со итни барања за затвторање и расчистување на дивата депонија Вардариште, која континуирано со години го труе половина град.

“Бараме конечно да се реши деценискиот проблем со депонијата Вардариште која е закана по здравјето на граѓаните”, велат демонстрантите.

Граѓаните бараат итно решавање на проблемот со Вардариште, но и со депонијата Дрисла за да престане загадувањето на речиси половина град.

Поради бројните пожари на Вардариште и Дрисла, и пожарот во Трубарево, граѓаните на Скопје повеќе од две недели дишат загаден, канцероген воздух.

Протестот од 18 часот продолжува на истата локација.