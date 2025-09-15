За добро или лошо, „Oracle“ е новата „Nvidia“

Да му оддадеме признание на „Oracle“ за јасните бројки што покажуваат нејасен бизнис. Но, одржувањето на тие бројки нема да биде лесна задача, според „The ​​Wall Street Journal“.

Софтверскиот гигант ги шокираше инвеститорите оваа недела со својот извештај за заработка за првиот фискален квартал. Бројките покажаа дека неговите преостанати обврски за перформанси – договорни приходи што сè уште не се признати, се зголемија тројно во однос на претходниот квартал на 455 милијарди долари. Подеднакво шокантно беше и тврдењето на „Oracle“ дека има милијарди долари повеќе во работа и наскоро ќе ја зголеми таа бројка на повеќе од половина трилион долари.

Зголемувањето на договорните приходи е поттикнато од побарувачката за вештачка интелигенција (AI) за пресметување од големи играчи како „OpenAI“. Тоа го наведе „Oracle“ да даде некои прилично смели предвидувања за следните неколку години. „Oracle“ сега очекува неговите приходи од „cloud“ инфраструктура да достигнат 114 милијарди долари во фискалната 2029-та година, во споредба со нешто повеќе од 10 милијарди долари во фискалната година што заврши во мај.

Прогнозата силно сугерира дека 48-годишната компанија, која веќе е еден од најголемите светски добавувачи на софтвер, би можела да ги дуплира своите вкупни приходи во следните три години. Ова потсетува на гигантот за чипови со вештачка интелигенција „Nvidia“, кој брзо се трансформираше од нишен добавувач на чипови за игри во единствената компанија во светот со пазарна капитализација од над 4 трилиони долари. Цената на акциите на „Oracle“, која веќе е зголемена за 45% оваа година, скокна за уште 40% во петокот наутро, бидејќи пазарната капитализација на компанијата надмина 950 милијарди долари. Акцијата не забележала толку голем еднодневен раст од 1990-тите, според податоците на „FactSet“.

Во брзо движечки технолошки бум, како оној на вештачката интелигенција, предвидувањето на иднината е тешко возможно. Дури и „Nvidia“ избегнува да ги дава своите проценки за приходите и профитот за повеќе од еден квартал однапред, со оглед на неизвесноста. Најголемите конкуренти во услугите за облак и вештачка интелигенција – „Microsoft“, „Google“ и „Amazon“ – дури и не ги пријавуваат конкретно своите приходи од вештачка интелигенција во своите финансиски извештаи.

Но, „Oracle“ сè уште го води претседателот Лари Елисон, кој со децении е еден од најсмелите луѓе во Силиконската долина, иако ја води компанијата заедно со извршната директорка Сафра Кац, која се справува со некои од подосадните задачи. „Oracle“ долго време е водечка компанија за бази на податоци, продавајќи софтвер што им помага на компаниите да ги организираат, пристапуваат и складираат своите податоци. Оптимистичката прогноза зборува за ентузијазмот на Елисон, но исто така кажува нешто за довербата, погрешна или не, што ја имаат најголемите имиња во вештачката интелигенција во одржливоста на бумот.

Проекциите на „Oracle“ се поткрепени со договори со компании како „OpenAI“ за управување со компјутерската опрема што се користи за нивниот популарен чет-бот. Но, едно е да имате договори, а друго е да верувате дека ќе можете да заработувате пари од нив во годините што доаѓаат.

Во случајот на „Oracle“, претворањето на преостанатите обврски за перформанси во приходи ќе зависи од способноста на компанијата да ја изгради својата мрежа за да ги сервисира тие договори. Тоа ќе бара моќ, лиценци и опрема како графичките процесори на „Nvidia“, кои се во голема побарувачка и постојано се во недостиг.

Сепак, приходите на „Oracle“ се можеби поизвесни бидејќи голем дел од неговиот раст е поврзан со процесот на поставување прашања и добивање одговори од моделите на вештачката интелигенција. Таа активност веројатно ќе се интензивира бидејќи фокусот во областа на вештачката интелигенција се префрла од обука на подобри модели кон нивно распоредување кај милиони нови корисници.

„Oracle“ има голема конкуренција, со компании како „Amazon“, „Google“ и „Microsoft“ кои се далеку пред рекордните 35 милијарди долари капитални трошоци што „Oracle“ очекува да ги направи во својата фискална година. Но, аналитичарите велат дека „Oracle“ има некои силни предности. Патрик Колвил од „Scotiabank“ посочува на „супериорната техничка експертиза на „Oracle“, пристапот до капитал, силната поддршка од „Nvidia“ и независноста, така што компанијата е добро позиционирана да ја искористи побарувачката за обука и увиди поврзани со вештачката интелигенција“.

Колку и да е добро позициониран „Oracle“, тој има некои високи цели што треба да ги постигне. Неговите акции сега се тргуваат со околу 48 пати поголема заработка, а сопствените прогнози покажуваат дека компјутерите поврзани со вештачката интелигенција ќе сочинуваат поголем дел од вкупните приходи на гигантот во наредните години. Тоа значи дека неговата иднина е уште потесно поврзана со одржливоста на вештачката интелигенција отколку со онаа на неговите конкуренти.