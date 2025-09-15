Американските финансиски компании ветуваат 1,7 милијарди долари инвестиции во Британија

Британската влада објави нови инвестиции во вредност од 1,25 милијарди фунти (1,69 милијарди долари) од големи американски финансиски фирми, вклучувајќи ги „PayPal“, „Bank of America“, „Citigroup“ и „S&P Global“, пред државната посета на американскиот претседател Доналд Трамп.

Се очекува инвестициите да создадат 1.800 работни места во Лондон, Единбург, Белфаст и Манчестер и да ги продлабочат трансатлантските финансиски врски, соопшти Министерството за бизнис и трговија.

„Bank of America“ ќе ја отвори својата прва канцеларија во Северна Ирска, создавајќи до 1.000 работни места во Белфаст. „Citigroup“ планира да инвестира 1,1 милијарда фунти во операции во Велика Британија, вклучувајќи и понатамошна обврска за проширување на своето присуство во Северна Ирска.

„S&P Global“ ќе инвестира повеќе од 4 милиони фунти во Манчестер, создавајќи 200 постојани работни места, додека „BlackRock“ се очекува да инвестира 7 милијарди фунти на пазарот во Велика Британија следната година и отвори нова канцеларија во Единбург, речиси удвојувајќи ја својата локална работна сила.

„Овие инвестиции ја одразуваат силата на нашиот траен ‘златен коридор’ со еден од нашите најблиски трговски партнери“, рече британскиот министер за трговија Питер Кајл.

Канцеларката на финансии, Рејчел Ривс, рече дека инвестициите „силно ќе го стимулираат растот, што е од суштинско значење за ставање пари во џебовите на работниците во секој дел од Велика Британија“.

Владата соопшти дека договорите ќе претставуваат трговија од 20 милијарди фунти меѓу Велика Британија и САД.

Британската амбасада во Вашингтон вчера соопшти дека двете земји, исто така, планираат да потпишат технолошки договор во наредните денови за да ја зајакнат соработката меѓу нивните технолошки сектори вредни трилиони долари.

Иако конечните детали сè уште не се договорени, амбасадата соопшти дека партнерството ќе се фокусира на клучните технологии, вклучувајќи вештачка интелигенција, полупроводници, телекомуникации и квантно пресметување.

„Напредните технологии како што се вештачката интелигенција и квантното пресметување ќе ги трансформираат нашите животи“, изјави британската министерка за технологија Лиз Кендал, која беше назначена на функцијата на 5-ти септември.

Трамп ќе пристигне во Велика Британија во вторник на неговата втора државна посета, која се очекува да трае три дена. Тој ќе биде придружуван од делегација на американски бизнис лидери, меѓу кои извршниот директор на „Nvidia“, Џенсен Хуанг, и Сем Алтман од „OpenAI“.

„BlackRock“ планира да инвестира 700 милиони долари во британски центри за податоци како дел од серија договори што ќе бидат објавени за време на посетата на Трамп следната недела, објави „Sky News“ во саботата.

Двете земји објавија акциони планови за вештачка интелигенција од почетокот на годината. Американски компании како „Anthropic“ и „OpenAI“ сè повеќе отвораат меѓународни канцеларии во Лондон, а компании со седиште во Велика Британија како „DeepMind“ продолжуваат да инвестираат во трансатлантска соработка.