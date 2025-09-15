„Android Auto“ доби ажурирање, но без големи изненадувања

По лансирањето во бета верзија пред неколку недели, „Android Auto 15.0“ сега се објавува за повеќе корисници. Сепак, нема големи промени во споредба со претходната верзија.

И покрај некои големи нови функции во изработка, новите верзии на апликацијата „Android Auto“ обично носат многу малку иновации.

Новото ажурирање започна да се објавува во бета верзија кон средината на август, а сега генерално почна да пристигнува за сите корисници.

Врз основа на големиот скок на бројките, може да се претпостави дека ова е голема промена, но тоа едноставно не е случај.

Како и обично, ова ажурирање носи некои промени „под хаубата“ за да се поправат проблеми специфични за одредени уреди и возила, а исто така не содржи детален список на промени.

Ова не значи дека треба да го прескокнете ажурирањето, секогаш има некои помалку вообичаени грешки во „Android Auto“, а ажурирањата како ова често ги поправаат проблемите за кои повеќето луѓе дури и не знаат дека постојат.

Можете да ја посетите „Play Store“ за да проверите за ажурирања за вашиот „Android Auto“, додека чекаме да бидат објавени главните функции како што се светлата тема и поддршката за „Gemini“, за кои „Google“ неодамна објави дека „доаѓаат наскоро“.