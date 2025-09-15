„Ford Focus“ се враќа како „SUV“

По повеќе од 25 години успех во сегментот на компактни автомобили, „Ford“ го завршува производството на својот популарен хечбек „Focus“ подоцна во оваа година. Сепак, ова не значи крај на името, бидејќи ќе му биде дадено на нов „SUV“, објавува „Autocar“.

Според информациите, новиот кросовер од средна големина ќе биде лансиран во 2027-ма година, а производството ќе се одвива во фабриката на „Ford“ во Валенсија. Сегашниот „Focus“ се склопува во фабриката во Сарлуи, а последните единици од моделот ќе излезат од производствената линија кон крајот на ноември.

Се известува дека новиот теренец „Focus“ нема да ја замени сегашната „Kuga“ во Европа, иако ќе биде приближно со иста големина. Наместо тоа, ќе се продава заедно со „Kuga“ и ќе нуди опции за „ICE“, вклучувајќи хибриди, како и целосно електричен погон.

Новиот модел ќе ја користи платформата „C2“ на „Ford“, која е основа за возила како „Bronco Sport“ и „Maverick“ во САД, „Kuga“ во Европа и седанот „Mondeo“ во Кина. Истата архитектура се користи и за сегашниот „Focus“.

Ова нема да биде прв пат „Ford“ да му даде класично име на нов модел. Претходно, американскиот производител ги оживеа „Capri“ и „Puma“ за два електрични кросовери продадени во Европа.

Токму „Puma“ стана еден од најпродаваните модели на „Ford“ во Европа. Само во првите пет месеци од 2025-та година, компанијата продаде над 64.000 единици од електричниот „SUV“ – повеќе од кој било друг модел во понудата на производителот на автомобили.

Во исто време, компактната „Kuga“ беше еден од најуспешните автомобили во Европа во 2024-та година, со над 105.000 продадени единици. Ако новиот „Focus SUV“ ги следи стапките на „Kuga“, може да се покаже подеднакво популарен на Стариот континент.