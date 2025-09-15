Симптоми на висок крвен притисок што многумина ги игнорираат

Високиот крвен притисок, познат и како хипертензија, е сериозен здравствен проблем што ги засега голем број возрасни лица.

Бидејќи честопати поминува без очигледни симптоми, може да доведе до сериозни компликации, како што се срцев удар или мозочен удар. Кардиологот д-р Еван Левин предупредува на суптилни знаци што луѓето често ги игнорираат и ја нагласува важноста од редовно проверување на крвниот притисок.

Што е хипертензија?

Хипертензијата е состојба во која крвниот притисок во крвните садови е постојано покачен. Притисок помал од 120/80 mmHg се смета за нормален, додека вредностите од 130/80 mmHg и погоре укажуваат на висок крвен притисок.

Крвниот притисок природно флуктуира во текот на денот, но ако остане постојано покачен, може да ги оштети крвните садови со текот на времето и да го зголеми ризикот од срцев удар, мозочен удар и заболување на бубрезите. Затоа раното откривање е клучно за долгорочно здравје.

Знаци што не треба да се игнорираат

Иако високиот крвен притисок честопати не предизвикува никакви симптоми, понекогаш покажува суптилни знаци. Д-р Левин ги истакнува оние на кои треба да се внимава:

– главоболка, особено во целата глава или во задниот дел од главата

– заматен вид, честопати погрешно припишан на замор или напрегање

– отежнато дишење, првично за време на физички напор, а подоцна и во мирување

– болка во градите, особено при одење или вежбање, што може да укаже дека срцето работи под голем напор

– крварење од носот, што понекогаш се јавува кај луѓе со висок крвен притисок

– пенлива урина, што може да биде знак дека бубрезите испуштаат протеини поради оштетување

Најопасниот симптом е – нема

Најголемата закана од високиот крвен притисок е тоа што не предизвикува никакви симптоми кај многу луѓе. Затоа се нарекува „тивок убиец“.

„Најчестиот симптом на хипертензија е – ништо. И затоа е толку опасен“, објаснува д-р Левин.

Затоа редовното следење на крвниот притисок е клучно. Кардиолозите препорачуваат да се проверува најмалку еднаш годишно. Ако немате пристап до лекар, можете да користите домашен монитор за крвен притисок.

„Купете манжетна во продавница или преку интернет, погледнете кратко видео за тоа како да ја користите и споделете го со семејството и пријателите“, предлага д-р Левин.

Високиот крвен притисок може да биде присутен со години без никакви симптоми, но во позадина му нанесува штета на вашето тело. Редовните контроли се едноставна и ефикасна мерка што може да ви го спаси животот.