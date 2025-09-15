Дневен хороскоп 15.09.2025

Овен (21.03 – 20.04)

Љубовните односи ќе ви бидат во втор план. Рационални и практични, секој ваш потег однапред добро ќе го смислите. Слободните можат да почуствуваат привлечност кон помлада личност или можеби пријател додека другите сеуште ќе уживаат во тајните врски и двојните игри.

Бик (21.04 – 21.05)

Денес ќе бидете повикани на некаков посериозен состанок, па затоа подгответе се однапред со цел да не се доведете во непријатна ситуација. Некој колега ќе сака да ве искритикува, дозволете му го тоа, и на културен начин објаснете му каде погрешил. Во љубовта нема големи промени.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Не ве очекуваат многу возбудувања, па затоа ќе можете да се посветите на вашите обврски. Во овој момент ќе немате изразени неповолни аспекти што значи дека ќе можете да ги искористите вашите предности. Емоционално ќе бидете многу задоволни и пред вас е стабилен ден.

Рак (22.06 – 22.07)

Сеуште се можни непријатни изненадувања кои исто така ќе ви пречат во плановите. Се што е поврзано со тајни лошо ви е аспектирано па настојувајте во секоја ситуација да бидете отворени и јасни. Ќе морате да бидете потактични и во сентименталните односи.

Лав (23.07 – 22.08)

Работите ви се подржани од планетите па немојте да го жалите вложениот труд во решавањето на проблемите и отстранување на препреките. Отворено борете се за вашите работи и преземете ризик, па макар и од парична природа.

Девица (23.08 – 22.09)

Денеска ќе морате да ја покажете вашата сила во однос на одредени околности и не смеете да си дозволите слабост. Немојте да бидете пасивни, делувајте активно и само така ќе можете да ја пребродите моменталната криза. Во љубовните односи најважно е да разговарате со партнерот.

Вага (23.09 – 22.10)

И понатаму бидете многу внимателни во комуникациите со претпоставените бидејќи на тој план владеат напнатости. Колегите и соработниците ќе ви бидат наклонети, па сега најдобро е да се обидете да се движите, по заобиколени патишта. На интимен план ситуацијата ве е значително подобра.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Ќе бидете немирни ќе се чувствувате несигурно, а постои опасност да изгубите некои вредности во кои до сега сте уживале. Ви се закануваат судири кои нама да бидат безизлезни. Финансиската ситуација додатно ќе ја влошува вашата состојба.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Неповолниот аспект од Јупитер ви носи напнатости во финансиите, но ќе успеете да се извлечете од кризата. На работното место односите со соработниците и претпоставените ви се доста нестабилни особено кога се во прашање некои деловни договори и решавање на проблеми.

Јарец (22.12 – 20.01)

Интересните пријателства лесно ќе се претворат во нешто повеќе, а во сериозните врски ќе се разбуди нова привлечност. Ќе се почувствувате подготвени за сите предизвици кои ви ги носи животот, но не се откажувајте ниту од добрата забава.

Водолија (21.01 – 19.02)

Ќе ве нервира односот на вашиот претпоствен кон вашите соработници и ќе се потрудите да преземете нешто околу тоа, што се разбира не ве советуваме. Дури и озборувањата можат да ви бидат штетни. Денес најголемата преокупација ќе ви биде љубовниот живот.

Риби (20.02 – 20.03)

Ако работата ви е досадна ќе се обидувате на секој можен начин да ја одбегнете или пак да го збогатите денот со деловен ручек или дружење со колегите. Сите Рибии кои можат да ја изразат својата креативност и талент на работното место, сега е момент да успеат во тоа. Ве очекуваат парични проблеми.