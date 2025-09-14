Dow Jones на историски максимум над 46.000 поени

Акциите на берзата во Њујорк достигнаа рекордни максимуми во четвртокот, откако податоците за инфлацијата во август во голема мера ги исполнија очекувањата, зајакнувајќи ги надежите на инвеститорите дека Федералните резерви ќе ги намалат каматните стапки во септември. Индустрискиот Дау Џонс ја проби границата од 46.000 поени.

Оваа нова пресвртница од 1.000 поени беше достигната по 191 трговски ден, при што растот на индексот, кој е пондериран со цените на акциите, беше поттикнат од успехот на банката Голдман Сакс, додека не беше потресен од проблемите на осигурителната компанија ЈунајтедХелт Груп.

Постепеното искачување откако достигна 45.000 поени на 4 декември, го одразува берзата која методично забележа добивки и покрај новите даноци и економските загрижености, објавува Волстрит Журнал.

Дау Џонс доби 617 поени, или 1,36 проценти, и се искачи на 46.108 поени до крајот на трговскиот ден. Овој симболичен пробив на индексот на блу чип ги одразува континуираните добивки на пазарот на акции и покрај неизвесноста околу тарифите и знаците за слабеење на економијата.

Податоците за инфлацијата објавени во четвртокот покажаа дека потрошувачките цени малку се зголемија во август. Сепак, растот на годишната инфлација и мерките за основна инфлација, кои ги исклучуваат храната и енергијата, се во согласност со пазарните очекувања. Инвеститорите беа воодушевени бидејќи податоците покажаа релативно потиснат извештај за инфлација, отворајќи го патот за ФЕД да ги намали каматните стапки уште овој месец.

Податоците на Министерството за труд во четвртокот покажаа дека потрошувачките цени се зголемиле за 2,9 проценти во 12-те месеци што завршуваат во август, што е забрзување од 2,7 проценти во јули. Притисоците врз цените остануваат над долгогодишната цел на ФЕД од 2 проценти. Сепак, трговците веруваат дека инфлацијата не е доволно висока за да ги одврати централните банкари од обидите да го заштитат ослабениот пазар на трудот.

Вработувањата значително се забавија оваа година, иако имаше малку знаци за големо зголемување на отпуштањата до четвртокот. Минатата недела, бројот на Американци кои поднеле барање за почетни надоместоци за невработеност се искачи на 263.000, според Министерството за труд, повеќе отколку што предвидуваа економистите и најмногу од октомври 2021 година.

Обврзниците пораснаа по економските податоци, при што приносот на 10-годишните американски државни обврзници накратко падна под 4 проценти за прв пат од падот на пазарот во април. На крајот од денот, приносот се стабилизираше на 4,010 проценти. За оптимистичките инвеститори, можеби единственото нешто што би можело да го забави рекордниот раст на берзата е ако податоците за вработеноста и потрошувачката значително се влошат.

Поради предупредувањата за забавување на пазарот на трудот, инвеститорите масовно ги префрлија своите средства во обврзници, што ги намали приносите на државните обврзници. Десетгодишните американски државни обврзници го достигнаа најниското ниво од април. Цената и приносите се движат во спротивни насоки.

И покрај загриженоста дека бумот на вештачката интелигенција, заедно со сите инвестиции и изградба на центри за податоци што ги носи, би можел да удри во ѕид токму кога економијата забавува, толеранцијата на ризик на инвеститорите останува висока.

„Причината зошто технолошките компании се толку привлечни толку долго, е затоа што беа „мали во однос на средствата“. А сега тие сè повеќе личат на енергетски компании кои мора да дупчат уште повеќе бунари за да најдат нов раст. Тие се преполни со средства“, рече Мајкл Контопулос, заменик-главен инвестициски директор во „Ричард Бернштајн Адвајзорс“.

Во очекување на почетокот на намалувањето на каматните стапки од страна на ФЕД, Контопулос им советува на клиентите наместо тоа да се свртат кон вредносни акции кои исплаќаат стабилни дивиденди. Денес, вели тој, „тоа е едно од ретките нешта што ги немаме во изобилство – сигурноста“.

Пазарните проценки укажуваат на 93 проценти шанса дека Федералните резерви ќе ја намалат основната каматна стапка за четвртина процент следната недела, оставајќи седум проценти шанса дека каматната стапка ќе биде намалена за 0,5 проценти.