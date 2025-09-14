Доколку работите во Германија, ова е првата работа што треба да ја проверите кога ќе добиете плата

Многу луѓе не обрнуваат внимание на она што е напишано на месечната исплата, бидејќи изгледа премногу нејасно. Сепак, важно е да проверите да не има грешки. Еве на што треба особено да се фокусирате.

Платата покажува од што се состои платата и кои одбитоци се вклучени. Ова резултира со бруто и нето износ. Малите грешки во пресметката на платата можат да имаат и финансиски и правни последици.

Можните грешки вклучуваат:

неправилно пресметување на придонесите за социјално осигурување

неправилни даночни стапки

неправилно наведени даночни одбитоци за деца

неправилно наведен пресметковен период

Најважната ставка во пресметката на платата е основната плата: дали бруто износот се совпаѓа со оној во договорот за вработување? Дали се внесени сите поврзани бенефиции или бонуси? Дали се земаат предвид даночни одбитоци, како што е додатокот за деца?

Месечната бруто плата го одредува износот на одбитоци. Ако нето платата нагло се намали, тоа може да укажува на грешка.

На што треба да се обрне посебно внимание

Меѓу најчестите грешки се погрешно внесените работни часови. Тие се основа за пресметка на плата. Дали сите редовни и прекувремени часови се правилно евидентирани? Прекувремената работа може да има и бонуси, иако нема законско право на нив.

Чести грешки се јавуваат и при пресметување на данокот на доход или придонесите за пензиско, здравствено, осигурување за невработеност и осигурување за нега.

Дополнителните плаќања и бонуси исто така може да бидат погрешно претставени: дали сите заштеди за домување, додатоци и надоместоци се евидентирани? Неоправданите одбитоци се исто така чести проблеми, како што е собирањето на црковен данок иако вработениот ја напуштил Црквата. Дали паушалните суми како што се божиќните бонуси или платените празници се правилно евидентирани? Што е со надоместоците за работа во недели и празници?

Верификација на лични податоци

Кога ја проверувате вашата листа од плата, треба да ги погледнете и личните информации: име, адреса, даночен број, даночна категорија, банкарска сметка, здравствено осигурување, како и датуми на раѓање и вработување.

Колку често е потребно да се проверува пресметката на плата

Се препорачува да се проверува пресметката најмалку еднаш годишно, на почетокот на годината, и да се спореди со онаа од претходната година. Доколку даночните информации се променат, потребна е потемелна проверка. Доколку основната плата се промени, на пример поради работа ноќе или на празник, пресметката треба да се проверува месечно.

Што да се прави во случај на грешка и дали има рокови

Доколку има несовпаѓања, вработените треба веднаш да се обратат до одделот за човечки ресурси или сметководството. Во некои случаи, треба да се поднесе писмено барање за корекција на пресметката на платата.

Грешката мора да се пријави во рок од три години, бидејќи потоа сè застарува. Доколку договорот за работа или колективниот договор предвидува различен рок, треба да се држите до истиот.

Чување на пресметките на платите

Законот не пропишува колку долго мора да се чуваат пресметките на платите. Сепак, се препорачува тие да се чуваат како доказ за приход, на пример за даночни пријави, договори за закуп или апликации за кредит.