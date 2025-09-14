Единица на Светска банка ќе насочи 70 милијарди долари кон Африка

Африка ќе добие 70 проценти од 100-те милијарди долари што единица на Светска банка ги мобилизираше за да обезбеди прифатливо финансирање за најсиромашните земји во светот. Тоа би можело да помогне во ублажување на влијанието од намалувањето на помошта, изјави висок директор на заемодавачот, според „Bloomberg“.

„Бевме многу јасни дека банката останува силно посветена на Африка“, рече Аксел ван Троценбург, висок генерален директор на банката, во интервју од Адис Абеба.

Прелиминарните податоци објавени од Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) во април покажаа дека официјалната развојна помош за континентот од земјите во нејзиниот комитет за помош се намали за 1 процент минатата година на 42 милијарди долари. Се очекува понатамошен пад бидејќи претседателот Доналд Трамп ги намалува средствата од САД за многу програми за помош, а европските земји префрлаат повеќе пари во одбраната.

Во текот на изминатата деценија, Меѓународното здружение за развој на Светска банка издвои 290 милијарди долари за вакви проекти, при што Африка е најголемиот примател. Иако земјите минатата година ветија 24 милијарди долари за да го надополнат финансирањето на здружението, што ќе ѝ овозможеше да собере вкупно 100 милијарди долари, некои донатори оттогаш ги намалија своите ветувања.

„Речиси 45 проценти од сите наши ресурси одат во Африка. Над 70 проценти од концесиските заеми ќе одат во Африка“, рече тој.

Преку својата единица „International Finance Corp.“, Светската банка, исто така, се стреми да обезбеди кредити за да го зголеми својот капацитет за кредитирање, со почетен договор од 510 милиони долари обезбеден минатиот месец. Понатаму, според Ван Троценбург, таа се стреми да се надополни успехот на минатогодишната размена на долг за развој во Брегот на Слоновата Коска.