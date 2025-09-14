Пазарите на гас се подготвуваат за прекумерна понуда, бидејќи побарувачката во Кина се намалува

Меѓународните трговци со гас ја напуштија големата индустриска конференција во Милано без јасен консензус за тоа кога, ако воопшто, побарувачката од кинеските купувачи ќе се опорави, што е клучен ризик бидејќи залихите на течен природен гас (LNG) продолжуваат да растат, објави „Bloomberg“.

Додека европските купувачи склучија серија договори за снабдување на маргините на конференцијата „Gastech“ оваа недела, дел од подготовките за постепено укинување на руските фосилни горива, Кина е изненадувачки бавна на пазарот. Традиционално, Пекинг е меѓу најголемите купувачи и клучен двигател на глобалните цени на товарот.

Бавната потрошувачка на Кина, како и нејзиното неодамнешно прифаќање на залихи од санкционирана руска фабрика, ги натера трговците да се прашуваат дали активноста на земјата на глобалните пазари ќе се зголеми оваа зима и понатаму. Постојат сомнежи за долгорочните перспективи, бидејќи Кина неодамна се согласи да ги прошири приливите од Русија со изградба на нов гасовод.

Тоа би можело да биде проблем за производителите кои се соочуваат со презаситеност на снабдување почнувајќи од 2026-та година. Извозот на САД веќе е во подем, бидејќи новиот терминал на „Venture Global“ во Плакеминс, Луизијана, се шири побрзо од очекуваното, а аналитичарите очекуваат ентузијастичка поддршка од администрацијата на претседателот Доналд Трамп за да се поттикне изградбата на повеќе големи проекти.

„Индустријата предвидува пораст на побарувачката за течен природен гас (LNG) во Кина, но тоа сè уште не се случило. Кина очигледно ќе треба значително да го зголеми увозот на течен природен гас за да го апсорбира претстојниот раст на снабдувањето“, рече Стив Хил, потпретседател за трговија со гас во Mercuria Energy Group.

Нафтените и гасните компании како што се „Exxon Mobil“ и „Chevron“ беа меѓу оние кои останаа оптимисти на конференцијата. Тие очекуваат Кина да продолжи да набавува гас од различни добавувачи по претстојната зима за да ги задоволи своите енергетски потреби, бидејќи земјата се стреми да ги замени електраните на јаглен.

„Остануваме многу позитивни во врска со долгорочниот раст на Кина. И секако, гледаме дека остатокот од Азија ќе го следи примерот“, рече Питер Кларк, потпретседател во „Exxon“.

Сепак, засега, увозот на течен природен гас (LNG) во Кина опаѓа 10-ти месец по ред. Домашното производство на гас се зголемува, а се очекува новиот договор за гасовод со Русија дополнително да ги ограничи купувањата на течен природен гас. Ситуацијата ги остави некои учесници на пазарот скептични во врска со тоа колку е голем потенцијалот за закрепнување на побарувачката во Кина.

Во меѓувреме, ниските цени на кинескиот пазар сугерираат дека не е секогаш профитабилно да се купува гас од странство, при што увозниците избираат наместо тоа да препродаваат товари на попрофитабилни пазари. Брзото распоредување на сончевата и ветерната енергија во Кина, исто така, почнува да врши притисок врз производството на енергија од фосилни горива, намалувајќи ги идните потреби за гас во енергетскиот сектор.

Доколку цените на глобалниот пазар продолжат да паѓаат, тоа би можело да привлече повеќе купувачи чувствителни на цените, рече Андерс Порсборг-Смит, управен директор и партнер во „Boston Consulting Group“.

Со оглед на тоа што кинеската индустрија е сè уште силно погодена од царините и макроекономската неизвесност, Порсборг-Смит не очекува наскоро да се појават некои поголеми двигатели на побарувачката, што веројатно ќе обезбеди поголема понуда за други купувачи.