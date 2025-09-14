Овие есенски продукти го прават телото во машина за согорување масти

Есента е сезона за некои од најхранливите намирници што го забрзуваат метаболизмот. Од крцкави јаболка до заситувачки тиквички, овошјето и зеленчукот што моментално ги има на пазарите и во продавниците не се само вкусни, туку може активно да го поддржат согорувањето на мастите и да помогне во слабеењето.

Богати со влакна, антиоксиданси и бавно сварливи јаглехидрати, овие есенски намирници ве одржуваат сити подолго време, а воедно го снабдуваат вашето тело со клучни хранливи материи. Подолу, истакнуваме осум есенски намирници кои не само што имаат вкус на есен, туку може да ви помогнат и на патот до посакуваната телесна тежина, пишува „SheFinds“.

Сладок компир

Слаткиот компир има релативно низок гликемиски индекс во споредба со другите јаглехидрати. Ова значи дека предизвикува побавно и постепено зголемување на нивото на шеќер во крвта, што помага во одржувањето на стабилна гликоза и го намалува ризикот од скокови на инсулин.

Слаткиот компир нуди хранлива алтернатива на белиот компир поради неговиот понизок гликемиски индекс, што помага да се спречат ненадејни скокови во нивото на гликоза во крвта. Нивните сложени јаглехидрати и содржината на влакна промовираат одржлива енергија и дигестивно здравје.

Богат е со витамини А и Ц, калиум и антиоксиданси, помагајќи да се одржи стабилно ниво на шеќер во крвта и промовираат одржлива енергија во текот на денот. Нутритивната содржина на слаткиот компир ја поддржува целокупната здравствена состојба и ви помага да се чувствувате сити и задоволни, намалувајќи ја желбата за нездрави грицки.

Цимет

Циметот не е само вкусен додаток на кафе или овесна каша, туку има и антиинфламаторни својства и го забрзува метаболизмот.

„Циметот во кафето го намалува воспалението и хипергликемијата и го зголемува согорувањето на мастите. Циметот е природен засладувач со силен и фантастичен вкус“, објаснува диететичарката Натали Комова, забележувајќи дека овој зачин може „да помогне во согорувањето на повеќе калории и борбата против инфекциите“.

Прокељ

Ева Де Анџелис, регистриран диететичар и нутриционист, препорачува вклучување на прокељ во вашата исхрана за слабеење. Овој крстоносен зеленчук не само што обезбедува голема количина на растителни влакна, туку е и вкусен.

„Овој мал крстоносен зеленчук е чудо богато со хранливи материи и растителни влакна“, истакнува Де Анџелис.

Освен што помага при губење на тежината, неговите здравствени придобивки вклучуваат намалување на воспалението и зајакнување на имунитетот.

Една чаша прокељ содржи импресивни 3,3 грама растителни влакна, а тие се исто така полни со други витамини и минерали.

„Тие се исто така богати со витамини Ц, К, фолна киселина, калиум и разни антиоксиданси“, вели таа.

Де Анџелис советува дека најдобриот начин да се подготват прокељ е да се печат.

„Плус, додавањето неколку чешниња лук во тава и малку добро екстра девствено маслиново масло ги прави совршен додаток на топла салата“, вели таа за „SheFinds“.

Цвекло

Со својата светла боја и земјен вкус, цвеклото не е само шарен додаток на салатите и смутијата, туку има и моќен ефект врз кардиоваскуларното здравје.

Нутриционистот Џеси Федер објаснува дека тие „содржат високо ниво на одредено соединение наречено азотен оксид, кое помага во опуштање на крвните садови и, со текот на времето, го намалува крвниот притисок“. Кога крвните садови се опуштени, крвта тече полесно, намалувајќи го притисокот врз ѕидовите на артериите. Можете да ги додадете во салата, да ги јадете како прилог или да направите супа од цвекло – можностите се бесконечни и здрави.

Карфиол

Како богат извор на влакна, карфиолот помага во варењето и ве одржува сити подолго време, што може да помогне во намалувањето на дневниот внес на калории. Д-р Риа Хол, клинички диететичар, предлага да се направи пире од карфиол како поздрава алтернатива на традиционалното пире од компири.

„Кремаст е, полн со антиоксиданси и помага при воспаление. Моите клиенти го обожаваат колку е лесен за правење и секогаш е хит на трпезата“, вели д-р Хол.

За да се постигне текстура слична на пире од компири, таа го меша карфиолот со лук и малку грчки јогурт.

Моркови

Морковите, познати по нивната жива боја и крцкавост, не се само вкусен додаток на оброците, туку и зеленчук богат со растителни влакна. Преполни со бета-каротен, витамини и растителни влакна, морковите го поддржуваат варењето и го поттикнуваат чувството на ситост, што ги прави идеална храна за слабеење.

„Морковите обезбедуваат и бета-каротен и диететски влакна. Тие го поттикнуваат чувството на ситост, што го намалува внесот на калории. Дополнително, тие го поддржуваат здравиот дигестивен систем“, вели д-р Пол Даидон.

Можете да ги изрендате во јогурт, да ги измешате во вашето утринско смути или да ги додадете во зеленчуков омлет.

Блитва

Витамините и минералите во блитвата, како што се магнезиумот и железото, играат клучна улога во одржувањето на здрав метаболизам. Ефикасниот метаболизам помага поефикасно да согорува калории и го поддржува целокупниот процес на слабеење.

„Блитвата е одличен извор на витамини, минерали и фитонутриенти. Може да го намали воспалението и да даде поддршка во губењето тежина со тоа што нуди опција со ниска калорична вредност и хранливи материи“, вели д-р Тез Пратап Синг.

Тиква

Конечно, тука се разните видови тикви. Дана Елис Ханес, авторка на „Рецепт за преживување“, вели дека овие зеленчуци се одличен додаток на диетата за слабеење.

„Тиквата е неверојатно здрава и одлична за вашиот метаболизам“, вели таа.

Тоа е во голема мера затоа што е полна со хранливи материи за многу малку калории. Како што забележува Ханес.

„Неверојатно добар и природен извор на бета-каротен и витамин А, а исто така е многу нискокалорична, околу 40 калории по чаша сирова храна, и екстремно богата со растителни влакна, што ја прави храна што заситува и е добра за вашиот метаболизам и одржување на вашиот дигестивен тракт“, додава таа.