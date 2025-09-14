Зошто вештачката интелегенција звучи како човек, иако е само машина?

Вештачката интелегенција е извор и на восхит и на страв во последниве години, бидејќи нејзините реченици звучат сè поприродно, а нејзините одговори личат на оние што би ги дал човекот.

Сепак, научниците нè потсетуваат дека она што сега го нарекуваме генеративна вештачка интелегенција не е ништо повеќе од напреден „калкулатор на зборови“.

Според порталот „ScienceAlert“, модели како „ChatGPT“ работат со анализа на огромни количини текст и обрасци на учење во јазикот. Врз основа на овие обрасци, тие предвидуваат кој збор или фраза треба да дојде следно, така што целото звучи убедливо и природно.

Во срцето на овој процес е концептот на „колокација“, што е комбинација од зборови што се појавуваат заедно во еден јазик и што нашите уши ги перцепираат како познати. На пример, сите го знаеме изразот „сол и бибер“, додека „бибер и сол“ ни звучи необично, иако има исто значење. Токму оваа фреквенција и статистичка регуларност ја тера вештачката интелегенција да произведува реченици што звучат „човечки“.

Она што особено ја фасцинира јавноста е способноста на системите со вештачка интелегенција да го „положат“ Тјуринговиот тест, што значи дека корисникот често не може да препознае дали разговара со човек или со машина во разговор.

Сепак, експертите предупредуваат дека не станува збор за вистинско разбирање или чувства, бидејќи вештачката интелегенција не „размислува“, „чувствува“ или „сака“. Таа едноставно предвидува веројатности врз основа на податоците врз кои е обучена.

Иако ова се математички модели, начинот на кој вештачката интелегенција комуницира наликува на човечка интеракција и лесно ги наведува корисниците да ѝ припишат карактеристики како што се свест или емпатија. Ова може да биде корисно во образованието, медицината или креативното пишување, но во исто време носи ризици – бидејќи луѓето лесно можат да веруваат дека зад текстот стои вистинска „личност“.

Како што наведуваат истражувачите, важно е општеството да одржува критички став кон оваа технологија: додека вештачката интелегенција може да подобри бројни области, треба да се запомни дека зад нејзините зборови стои статистика, а не човечка свест.