Се подготвува електричен „Toyota Land Cruiser“? (ФОТО)

Овој електричен теренец навестуваше дека „Toyota“ е подготвена да електрифицира една од своите најпознати серии, но компанијата не даде цврсти ветувања за производството во тоа време.

Речиси две години подоцна, таа идеја изгледа помалку шпекулативна. Нов извештај сугерира дека концептот бил повеќе од само дизајнерска вежба, поставувајќи ја основата за електричен „Land Cruiser“ насочен директно кон американскиот пазар.

„Reuters“, повикувајќи се на неименуван извор, известува дека „Toyota“ ќе состави два електрични теренци со три реда седишта во својата фабрика во Кентаки.

Едниот ќе биде базиран на „Land Cruiser“, а другиот на „RAV4“, модел кој би можел да се прошири за да смести трет ред. „Toyota“ ги потврди плановите за две електрични возила со три реда седишта, но не прецизираше конкретни модели, објавува „Autoblog“.

Производството на електричниот „Land Cruiser“ во Кентаки носи јасни предности за американските клиенти, бидејќи би ѝ овозможило на „Toyota“ да избегне увозни давачки и царини што можат да ја зголемат цената на електричните возила произведени во странство.

Овој модел, секако, моментално е резервиран само за Соединетите Американски Држави, но се надеваме дека ќе го најде својот пат до европските клиенти.