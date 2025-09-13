Намалување на банкарските провизии – олеснување за граѓаните и фирмите

Граѓаните и компаниите ќе плаќаат пониски банкарски провизии, откако дел од најголемите банки официјално објавија дека ги намалуваат трошоците за трансакции. Оваа промена доаѓа по укажувањата на Народната банка дека високите надоместоци претставуваат товар и за домаќинствата и за стопанството, особено во услови на инфлациски притисоци и намалена потрошувачка моќ.

Што ќе значи ова за граѓаните?

Со намалувањето на провизиите, секојдневните трошоци за плаќање сметки, електронски трансакции и користење услуги на шалтер ќе се намалат. Иако на прв поглед станува збор за суми од неколку десетици денари, кога ќе се пресметаат на годишно ниво, граѓаните ќе заштедат значителни средства. Дополнително, поевтинувањето на дигиталните услуги може да придонесе за поголема употреба на електронското банкарство.

Како ќе влијае на компаниите?

За фирмите, особено за малите и средните претпријатија, ова претставува директно олеснување на трошоците. Помалите провизии за трансакции значат и поефикасно управување со ликвидноста, што е особено важно во период кога пристапот до свеж капитал е ограничен, а кредитите сè уште имаат релативно високи каматни стапки.

„Ова е позитивен чекор што ќе ја зголеми конкурентноста и ќе создаде поправеден однос меѓу банките и клиентите. Намалувањето на провизиите е сигнал дека се слушаат барањата и на граѓаните и на бизнисот,“ вели за Денар независниот банкарски советник, Бранко Стојкоски.

Сепак, тој додава дека вистинското прашање е дали банките ќе продолжат со системско поевтинување на услугите или станува збор за ограничен потег кој делумно ќе ја ублажи критиката кон банкарскиот сектор.

Намалувањето на провизиите претставува важен сигнал за создавање поправична банкарска средина. Иако ефектот на индивидуално ниво може да изгледа скромно, на поширок план ќе придонесе за олеснување на семејните буџети и работењето на компаниите. Следниот чекор, според експертите, треба да биде отворање поширока дебата за тоа како банките можат уште повеќе да ја зголемат транспарентноста и да ја подобрат достапноста на финансиските услуги.

С.А.