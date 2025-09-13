НЛБ Банка Скопје – дел од една заедничка регионална спортска приказна

Поддршка за трчањето и заедништвото на НЛБ Љубљанскиот маратон 2025

Како членкa на силната регионална НЛБ Групација, НЛБ Банка Скопје гордо го поддржува еден од најголемите спортски настани во регионот на Југоисточна Европа – НЛБ Љубљанскиот маратон. Овој маратон не е само спортска трка, туку претставува симбол на упорност, енергија и поврзување помеѓу луѓето.

На 18 и 19 октомври 2025 година, Љубљана повторно ќе биде во знакот на трчањето, а градот ќе пулсира со позитивна енергија, ентузијазам и поддршка од илјадници учесници и навивачи. Годинава се очекува рекорден број на натпреварувачи – над 20.000 од повеќе од 40 земји во светот, меѓу кои и голем број натпреварувачи од Македонија.

Во изминатите години, голем број вработени и клиенти на НЛБ Банка Скопје веќе зеле учество на љубљанскиот маратон, а оваа година, како официјален партнер, НЛБ Групацијата овозможува и посебни поволности за сите свои клиенти кои сакаат да бидат дел од ова уникатно спортско искуство.

Специјални попусти за клиенти на НЛБ Банка Скопје

Сите кои ќе се регистрираат за учество(https://registration.ljubljanskimaraton.si/en/all.html) и ќе направат уплата со НЛБ платежна картичка имаат можност да добијат попуст на котизацијата за следните трки:

• Полумаратон (21 км): користете го кодот 21NLBLM29MPB – цена: 55 евра

• Маратон (42 км): користете го кодот 42NLBLM29LTU – цена: 60 евра

И двата кода важат до 30 септември 2025 година, а регистрациите не се преносливи.

• За трката на 10 км најприфатлива опција е плаќањесо НЛБ платежна картичка која нуди попуст од 5 евра, и цената за учество изнесува 45 евра.

Маратон што нè поврзува

НЛБ Љубљанскиот маратон претставува повеќе од трка. Тој е можност да се биде дел од поширока заедница, да се чувствуваш инспирирано, поддржано и гордо што си дел од нешто големо. Без разлика дали ќе трчате 10, 21 или 42 километри – ова е искуство што го зајакнува телото и духот.

НЛБ Банка ги охрабрува сите љубители на спортот и активниот живот да се пријават и да бидат дел од оваа спортска приказна.