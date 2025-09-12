Нотарите внимателни како никогаш – еве што треба да знаете пред да купите возило

Доколку решите да платите кеш и сакате да избегнете редици во банки, од неодамна постои нов лимит: во купопродажниот договор за возило, пред да го однесете кај нотар, највисокиот износ што може да го наведете е 59.000 денари.

На прв поглед звучи како формалност, но има една замка – пазарната вредност на возилото што се купува не смее да отстапува повеќе од 3.000 евра од сумата наведена во договорот. Ако отстапува, нотарот едноставно ќе одбие да ја завери зделката.

Досега, долната граница беше сосема поинаква – минималната сума што можеше да се запише беше 3.000 евра, а сега, иронично, таа е едвај 1.000 евра.

„Купував автомобил од 7.000 евра, ама морав во договорот да наведам дека е купен за 59.000 денари. На нотарот му реков дека возилото е нерегистрирано, хаварисано и со расипан мотор — инаку ќе ме враќаа. Нелогично е, ама немаш избор“, раскажува Маријан од Карпош.

Од нотарските канцеларии признаваат дека се ставени под зголемена лупа и мораат да бидат крајно внимателни.

„Контролите се чести, не смееме да ризикуваме. Ако се утврди дека е заверен договор со нереално ниска цена за скапо возило, одговорноста паѓа врз нас“, вели еден скопски нотар.

Системот, очигледно, се обидува да пресече сиви зони и затајување на данокот при пренос на сопственост, но наместо да го олесни процесот за обичните луѓе, изгледа дека им додава уште еден слој нервоза.

И купувачите и нотарите се најдоа во чудна игра на претпазливост – каде секој чекор мора да биде „точно на линија“, дури и кога здравиот разум шепоти поинаку.

Б.З.М.