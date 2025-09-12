УЈП ја објави најновата Листа на должници бр. 09/2025

ПочетнаЕКОНОМИЈАУЈП ја објави најновата Листа на должници бр. 09/2025
Управата за јавни приходи ја објави Листата на должници бр. 09/2025 за долгови доспеани до 31.05.2025 и неплатени до 31.08.2025 година по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини.

На Листата на должници бр.09/2025 објавени се 2017 должници – правни лица (помалку за 34 од претходната листа) и 3993 физички лица (повеќе за 1 од претходната листа).

Вкупно објавениот нето долг во Листата бр.09/2025 изнесува 13.020.353.892 денари, (повеќе за 292.276.227 денари од претходната листа).

Нето-долгот за даноци и придонеси изнесува 12.859.776.734 денари, (повеќе за 292.801.884 од претходната листа), додека долгот за царински давачки е 160.557.158 денари (помалку за 525.657 од претходната листа).

Комплетната Листа на должници можете да ја погледнете тука.

