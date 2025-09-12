Војната ја претвори Русија лидер во протетиката

Војната во Украина ја зголеми побарувачката за протетика и ја турна руската индустрија за протетика кон светско лидерство во оваа област. Но, овој технолошки напредок доаѓа на сметка на суровата реалност: постојаниот растечки број на осакатени војници.

Ана Цивилова, заменик-министерка и државна секретарка на руското Министерство за одбрана, изјави на Источниот економски форум во Владивосток дека Русија направила „голем пробив“ во овој медицински сектор.

„Она што го прави нашата земја далеку ги надминува стандардите усвоени на други места. Москва има предност пред Кина и Европа во овој сектор“, рече таа.

Оваа изјава е донекаде изненадувачка, особено затоа што нејзиниот директен тон имплицитно го нагласува обемот на загубите на руска страна. Дали навистина има нешто со што да се биде горд, прашува извештајот на „Business Insider“.

Кремљ никогаш не дал точен број на жртви од инвазијата на Украина во февруари 2022-ра година, освен во септември 2022-ра година, кога соопшти дека 5.937 војници биле убиени. Сепак, проценките од Киев и западните набљудувачи го покажуваат бројот на убиени и ранети Руси од почетокот на војната на повеќе од еден милион.

Цивилова признава дека 11,5 милиони руски граѓани на кои им биле потребни протези (или медицинско следење по ампутацијата) не добивале нега пред војната. Таа вели дека приливот на ранети војници од фронтот го променил тоа. Русија, исто така, нуди програми за рехабилитација за војници кои ослепеле, како и импланти за оние кои го изгубиле слухот.

Достапните податоци ја потврдуваат скалата на физичките последици од војната. Според независниот медиум „Верстка“, 2,17 милиони Руси на возраст од 31 до 59 години биле регистрирани како инвалиди во 2023-та година, што е за 507.000 повеќе од 2022-ра година.

Половина од случаите се ампутации поврзани со војната, според заменик-министерот за труд цитиран од државните медиуми.

Покрај човечката трагедија, овие загуби веќе се оптоваруваат со економијата на земјата. Воената мобилизација ја лишува Русија од квалификувана работна сила, додека Москва издвојува рекорден дел од својот буџет за воени трошоци и рехабилитација на ранетите, а воедно се справува и со санкции од своите западни сојузници.

Според британскиот тинк-тенк „Chatham House“, Русија моментално троши 6,3% од својот БДП за воени цели, ниво невидено од Студената војна.