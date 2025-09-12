„OpenAI“ е блиску до тоа да стане по традиционална компанија

„OpenAI“ изјави дека се приближува кон тоа да стане по традиционална компанија со профит, приближувајќи се кон решение на болните преговори со својот најголем акционер „Microsoft“. Стартапот објави услови кои сугерираат дека непрофитната гранка ќе земе удел во компанијата во вредност од најмалку 100 милијарди долари, објави „Bloomberg“.

„Планираните промени ќе ѝ дадат на непрофитната организација контрола врз нова корпорација за јавна корист. И тоа ќе ѝ даде на непрофитната организација удел во акции што ќе ја направи една од најдобро обдарените филантропски организации во светот“, рече претседателот Брет Тејлор.

„’OpenAI’ започна како непрофитна организација, останува непрофитна денес и ќе продолжи да биде непрофитна, при што непрофитната организација го задржува авторитетот што ја води нашата иднина“, додаде Тејлор.

„OpenAI“ планира да ѝ даде на непрофитната организација удел од повеќе од 100 милијарди долари во новата корпорација, праг што би можел да се зголеми, според лице запознаено со прашањето кое зборуваше под услов на анонимност бидејќи информациите се доверливи.

Тоа би ѝ дало на компанијата приближно 20% удел во „OpenAI“, доколку склучи договор што им овозможува на вработените да продаваат акции со вредност од 500 милијарди долари. Договорот би го направил „OpenAI“ најголемиот стартап во светот.

„OpenAI“ е основан во 2015-та година како непрофитна организација посветена на унапредување на дигиталната интелигенција „на начин што најверојатно ќе му користи на човештвото како целина“.

И извршниот директор Сем Алтман и Елон Маск, кој е ко-основач на „OpenAI“, зборуваа за потенцијалниот егзистенцијален ризик за луѓето што го претставува напредната вештачка интелигенција и се залагаа за етичко лидерство во индустријата.

Но, во 2023-та година, необичната структура на „OpenAI“ стана проблематична кога Алтман беше ненадејно отпуштен, а потоа вратен на работа по денови хаос. Бидејќи „OpenAI“ стана гигант во областа на вештачката интелигенција, компанијата презеде чекори за реструктуирање на својот одбор и промена на структурите на управување. Станувањето корпорација за јавна корист им дава на компанијата и нејзиниот одбор повеќе причини да се фокусираат на финансиски приноси за акционерите.

Иако ознаката за јавен интерес сигнализира дека деловната единица останува посветена на позитивно влијание врз општеството, таа сè уште може да се води како организација со профит.

„Microsoft “ и „OpenAI“ со месеци разговараат за реструктуирање на нивниот однос, делумно за да обезбедат одобрение од „Microsoft“ за промени во стартапот. Во замена за огромен финансиски поттик, „Microsoft“ има право да ги вклучи алатките за вештачка интелигенција на „OpenAI“ во своите производи. Добивањето одобрение од „Microsoft“ за промените е една од клучните пречки за плановите на „OpenAI“, објави „Bloomberg“.