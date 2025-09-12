ПочетнаЕКОНОМИЈАПриходите од царината на САД достигнаа нов месечен рекорд
Приходите од царината на САД достигнаа нов месечен рекорд во август, што го одразува зголемувањето на даноците од страна на претседателот Доналд Трамп, иако сепак ја остави федералната влада со трет најголем дефицит досега за фискалната година, објави „Bloomberg“.

Приходите од царината се зголемија на 30 милијарди долари минатиот месец, што е зголемување од 296% во однос на август минатата година, според анализата на Министерството за финансии.

Во меѓувреме, месечниот буџетски дефицит достигна 345 милијарди долари. Дефицитот во август беше за 15% поголем од истиот месец претходната година.

Приходите од царината на САД за првите 11 месеци од фискалната година изнесуваа 172 милијарди долари. Секретарот за финансии Скот Бесант на состанокот на кабинетот во август изјави дека очекува приходите од царини да растат од месец во месец до крајот на годината, потенцијално достигнувајќи годишна стапка од 500 милијарди долари. Тој, исто така, изрази уверување дека Врховниот суд ќе ја потврди прогласувањето на Трамп за национална вонредна состојба за голем дел од царините што ги воведе.

И покрај порастот на приходите, вкупниот буџетски дефицит за фискалната година до август изнесуваше 1,973 трилиони долари. Резултатот е само зад дефицитите пријавени во 2020-та и 2021-ва година, изјави функционер на Министерството за финансии, период кога Соединетите Американски Држави ги зголемија трошоците за справување со кризата со Ковид-19.

По прилагодувањето за календарот и отстранувањето на влијанието на одложените даночни плаќања примени во 2024-та година, Министерството за финансии соопшти дека дефицитот од почетокот на годината е за 5% помал од истиот период претходната година. Функционерот, исто така, забележа дека последниот месец од фискалната година, септември, е клучен месец за даночните приходи, што сугерира дека јазот за целата фискална 2025-та година може да биде помал од бројката од почетокот на годината.

Корпоративни даноци

Додека приходите од персонален данок продолжија да растат во август, како одраз на повисоките плати и поголемата вработеност, приходите од корпоративниот данок забележаа значителен пад во текот на месецот. На прашањето дали тоа го одразува усвојувањето на законодавството на Трамп за намалување на даноците, кое нуди даночни олеснувања за бизнисите, функционерот на Министерството за финансии одби да коментира, истакнувајќи дека август е типично месец со помалку приходи од корпоративниот данок. Септември би можел да понуди повеќе информации, додаде службеникот.

Безант рече дека би било „страшно“ за одделот доколку Врховниот суд пресуди против администрацијата во врска со тарифите, истакнувајќи дека се соочува со можноста да мора да врати приближно половина од досега собраниот износ.

