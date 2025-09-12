Овој Кинез е сè што „Rolls-Royce“ сакал да биде (ФОТО/ВИДЕО)

ПочетнаАВТОБИЗОвој Кинез е сè што „Rolls-Royce“ сакал да биде (ФОТО/ВИДЕО)
Кинескиот луксузен бренд „Avatr“ го искористи саемот „IAA Mobility“ во Минхен за да претстави раскошен концепт автомобил.

Иако моделот, наречен „Vision Xpectra“, не е наменет за сериско производство, тој ја покажува изработката на европското дизајнерско студио на „Avatr“ и дава навестување за идната дизајнерска насока на брендот.

„Vision Xpectra“ е седан со четири врати со епски пропорции. Долг е 5.840 mm, широк 2.130 mm и висок 1.400 mm, со меѓуоскино растојание од 3.450 mm.

Покрај тоа што е сличен по големина со „Rolls-Royce Phantom“ со продолжено меѓуоскино растојание, „Avatr“ има и таканаречени „самоубиствени врати“ како „Rolls-Royce“, но без „B“-столбот, што го олеснува пристапот до кабината.

Дизајнерите успеаја да го изостават „B“-столбот, како и да користат многу тенки предни и задни кровни столбови, бидејќи „Vision Expectra“ е чисто концептуален автомобил кој не мора да ги исполнува безбедносните стандарди.

Ова е овозможено со речиси целосно стаклен покрив, како што се гледа на безброј концепт автомобили од минатото, а изгледот е дополнително нагласен со призматично стакло кое создава блескав ефект.

Внатре има елемент наречен „вртлог“ кој, според „Avatar“, содржи вештачка интелигенција дизајнирана да комуницира со патниците. Конвенционален екран се наоѓа веднаш под „вртлогот“, централната конзола може да се конфигурира за контрола на допир и гестови.

Во вистински луксузен стил, овој масивен автомобил има само четири седишта за да се максимизира просторот и удобноста за патниците.

Централната конзола се протега од предната до задната страна на автомобилот, содржи контроли што можат да ги користат патниците во двата реда. Патниците на задните седишта добиваат и чаши за шампањ.

Аватар не ги објави спецификациите, бидејќи „Vision Expectra“ не е наменет за производство. Брендот, кој беше лансиран во 2022-ра година, моментално продава четири целосно електрични модели и модели со продолжен дострел, вклучувајќи ги седанот „06“, кросоверот „07“, фастбекот „11“ и лифтбекот „12“.

„Avatr“ е во сопственост на кинескиот производител на автомобили „Changan“ и производителот на батерии „CATL“, и користи технологија од „Huawei“, вклучувајќи ги и неговите оперативни системи.

