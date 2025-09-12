„Huawei“ подготвува преклопен телефон од средната класа со дисплеј „Pura X“

„Huawei“ планира нови модели на преклопни телефони за оваа година, а по тројно преклопниот „Mate XTs“, компанијата се подготвува и за средната класа.

Според информациите од „DigitalChatStation“, во изработка е уред на преклопување кој ќе има спецификации на екранот слични на моделот „Huawei Pura X“, додека премиерата се очекува во четвртиот квартал од 2025-та година.

Најновиот „Mate XTs“ носи комбинација од надградби и претходни технологии, а „Huawei“ проценува дека заедно со својот претходник би можел да достигне продажба од околу милион единици до крајот на годината. Ова е значаен скок за категоријата на преклопни телефони, која сè уште зафаќа мал, но растечки дел од пазарот.

Иако новиот модел ќе го наследи дизајнот на уредот „Pura X“, тој ќе има послаби спецификации во споредба со сегашните премиум преклопни телефони. Најавено е дека клучна предност ќе остане екранот, идентичен со оној на моделот „Pura X“.

За потсетување, „Huawei Pura X“ има главен дисплеј од 6,3 инчи со сооднос на страните од 16:10, што овозможува поширок поглед и подобро искуство при користење на уредот, без компромис во квалитетот. Поранешните гласини сугерираа дека „Huawei“ работи на преклопен телефон со 8-инчен екран, но новите информации укажуваат дека димензиите ќе останат на нивото на моделот „Pura X“.

Што се однесува до камерите, секундарниот екран, батеријата и клучните карактеристики, засега нема конкретни податоци. Сепак, постои можност овој уред во иднина да го замени најавениот „Nova Flip“, што дополнително би ја зајакнало позицијата на „Huawei“ во средниот сегмент на преклопни телефони.

Доколку компанијата успее да понуди конкурентна цена со квалитетен екран, „Huawei“ би можел да привлече поширока база на корисници и да ја зголеми продажбата во сегмент кој само добива на значење, пишува „HC News“.