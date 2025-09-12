Дневна навика може да го намали ризикот од смртност за 44 проценти

Многумина се обесхрабруваат кога ќе ја слушнат препораката дека треба да соберат 150 минути умерена или 75 минути енергична физичка активност неделно.

Поради зафатениот распоред, ова може да изгледа недостижно, а напорот можеби не вреди. Сепак, експертите нè потсетуваат дека секое, дури и најмалото движење, има вредност и придонесува за здравјето.

Навика што се покажа како особено корисна е почестото користење на скалите и вклучувањето кратки, поинтензивни активности во текот на денот. Ова беше фокусот на голема студија од истражувачи од Австралија, Обединетото Кралство и САД, кои следеа речиси 3.300 луѓе. Резултатите покажаа дека пет кратки епизоди на ова движење дневно го намалуваат ризикот од предвремена смрт за 44 проценти, додека осум го намалуваат ризикот за 54 проценти, објавува „EatingWell“.

Истражувачите ги нарекуваат овие кратки епизоди на активност „енергична интермитентна физичка активност на животниот стил“ (VILPA), и тие вклучуваат задачи како што се качување по скали или побрзо одење. Во просек, дури и помалку од една минута е доволно за да се постигне ефектот.

Научниците заклучија дека ова движење го намалува ризикот од смртност воопшто, иако поврзаноста со срцеви заболувања и рак не е потврдена, веројатно поради малиот број учесници кои починале од тие причини.

Во секојдневниот живот, ова значи дека малите навики, како што се побрзо одење, почести паузи за движење или почесто одење по вода, можат да направат разлика. Доказите покажуваат дека кратките паузи за активности не само што ја зголемуваат енергијата, туку можат да ја подобрат и концентрацијата, па дури и да ја зголемат креативноста. Заклучокот на истражувачите е јасен: секое мало движење во текот на денот може значително да придонесе за подолг и подобар квалитет на живот.