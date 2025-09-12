ПочетнаЕКОНОМИЈАНа 17 септември се одржува првата конференција „БИЗНИС ЛИДЕР“
ЕКОНОМИЈАМАКЕДОНИЈА

На 17 септември се одржува првата конференција „БИЗНИС ЛИДЕР“

1

Најголемиот настан за бизнис лидери и претприемачи

     Добивајте вести на Viber     

На 17 септември во хотелот Александар Палас во Скопје ќе се одржи првата конференција „Бизнис лидер“, најголемиот бизнис настан во земјава кој ќе ги обедини највлијателните и најуспешните лидери и претприемачи од различни индустрии. Целта на конференцијата е да создаде уникатна платформа за размена на идеи и иновации, да понуди можност за споделување на најновите деловни трендови и успешни примери од пракса, и да дефинира стратешки насоки кои ќе го поттикнат растот и развојот на македонскиот бизнис сектор.

Главна тема на конференцијата е „Обликување на иднината: Лидерство во ерата на трансформација“. Настанот ќе трае еден ден, а ќе понуди инспиративни говори од меѓународни експерти и панел дискусии со највлијателните македонски бизнис лидери.
Официјалниот дел на конференцијата ќе го отвори министерот за економија и труд на Република Северна Македонија, Бесар Дурмиши, кој ќе одржи воведен говор на тема „Визија за економскиот развој на Македонија“. Потоа, Огнен Огненоски, основач и извршен директор на Бизнис Мрежа, ќе ја презентира макроекономската анализа на македонското стопанство за 2024 година, а Анета Коробкина, трансформациски коуч, автор и предавач, ќе говори за трендовите во светското лидерство.

Во рамките на програмата ќе се одржат четири динамични панел дискусии, кои ќе понудат различни перспективи и практични искуства од водечките имиња на македонската бизнис сцена:

„Финансиски партнери или само кредитори? Новата улога на банките во екосистемот на МСП“: Панелистите ќе дискутираат за тоа како банките можат да станат вистински партнери за малите и средни претпријатија. Модератор ќе биде Огнен Огненоски од Бизнис Мрежа, а ќе учествуваат извршниот директор и членот на Управниот одбор на Халкбанк АД Скопје, д-р Беркан Имери, директорот на дирекција за корпоративни клиенти на Шпаркасе Банка АД Скопје, Благоја Устијаноски и извршниот директор за трансформации и финансии на Мега-Метал Словенија, Славен Ќуриќ.

„Лидерство во време на криза“: Оваа дискусија ќе понуди увид во стратегиите за успешно водење на бизнис во неизвесни времиња. Модератор е Ирена Јакимова, меѓународен тренер и коуч за лидерство, а панелисти се генералниот директор на Порше Македонија, Златко Муцунски, контролинг менаџерката и членка на стратешкиот менаџмент на Зегин групација, Јана Ѓорчева Корубин и д-р Лазар Јовевски, професор на Правен факултет при УКИМ и советник за труд и социјална политика на Претседателот на Владата на РСМ, проф. д-р Христијан Мицкоски.

„Финтек револуција и иднината на финансиите“: Учесниците ќе истражат како финансиската технологија (Fintech) ги менува традиционалните финансиски услуги. Модератор е генералната директорка на ЕОС Матрикс, Катерина Бошевска, а ќе говорат директорката на УЈП, Елена Петрова, главната извршна директорка на Иуте Македонија, Билјана Мишиќ, и основачот и управител на Моделикс, Благоја Хамамџиев.

„Градење на организациска култура прилагодлива на промени“: Оваа панел дискусија ќе се фокусира на важноста на силната и флексибилна организациска култура. Модератор е Пенка Мукаетова од Сојузот на стопански комори на Македонија. Панелисти се корпоративниот секретар на Алкалоид, Димитар Ристовски, сениор менаџерот за комерцијално работење во ФМТКП, Ивана Стојаноска, и извршната директорка на Сава Осигурување, Мелита Гугуловска.

Покрај панел дискусиите, програмата вклучува и презентации на успешни приказни и инспиративни разговори. Генералниот директор на Млекара АД Битола, Ѓорѓи Петрушев, ќе одржи главна презентација на тема „Одржливост како вредност – одговорност на успешните бизнис лидери“. По неа ќе следи инспиративен разговор на истата тема, модериран од Владимир Ристевски, извршен директор на Евентика и партнер и креативен директор на Пиксел.

Генералната директорка на Макстил, Марија Дуковска Павловска, ќе модерира разговор на тема „Зелена трансформација и конкурентност“, со учество на генералниот директор на Раде Кончар – ТЕП, Горан Антевски. Настанот ќе заврши со завршен говор од Борислав Тноковски, ТВ презентер на Канал 5 Телевизија.

Конференцијата „Бизнис лидер“ претставува идеална можност за сите присутни да се инспирираат, да разменат искуства и да се вмрежат со лидери од различни сектори.

Повеќе информации за агендата, говорниците и купувањето билети се достапни на официјалната веб-страница на конференцијата: https://konferencija.biznislider.mk.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025