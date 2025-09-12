Путин ја стави Алијансата во невидена ситуација: Што ќе прави НАТО сега?

Главната цел на рускиот претседател Владимир Путин за време на нападот со беспилотни летала врз Полска веројатно не била цивилната куќа што била погодена во источниот град Виница, ниту затворањето на воздушниот простор околу најпрометниот аеродром во Варшава.

Се чини дека шефот на Кремљ ја нападнал довербата и единството на НАТО, со делумен удар што, исто така, се чинеше дека бил насочен кон американскиот претседател Доналд Трамп.

Бројот на беспилотни летала што влегле во Полска – премиерот Доналд Туск рече дека 19 – го отежнува припишувањето на инцидентот на лажирање или попречување на GPS сигналот што би предизвикало навигациска грешка, објави CNN во анализа.

Остатоци од беспилотните летала сè уште се анализираат, но повеќето беспилотни летала од типот Шахед се претходно програмирани да погодуваат пред лансирањето, и дури и да Москва не сакаше да ризикува упад на територијата на членка на НАТО, можеше да ги избегне ризичните области на границата меѓу Полска и Украина.

Русите го прават ова најчесто во текот на изминатите три години, уште од почетокот на целосната инвазија на Украина во февруари 2022 година.

Руското Министерство за одбрана во среда изјави дека не погодило цели во Полска и дека сака дијалог за инцидентот.

Сепак, обемот на упадот го отежнува прифаќањето на вакви изговори. Современата историја е полна со примери на „сиви зони“ на однесувањето на Москва, во кои границите на ескалирачките дејствија постепено се менуваат, дури и кога Русија подоцна инсистира дека инцидентот бил грешка или ја обвинува другата страна.

Наместо тоа, сцената во раните утрински часови во среда беше без преседан: полскиот воздушен простор беше затворен. Авионите на НАТО полетаа. Цивилните куќи беа оштетени од остатоци од беспилотни летала.

Целта на Русија можеби е да посее хаос во една од најтешките членки на НАТО и Источна Европа, но се чини дека сака да провоцира и да го процени одговорот на воениот сојуз со кој се обидуваше да избегне директен конфликт во поголемиот дел од војната во Украина.

Што ќе прави НАТО сега? Тоа е прашањето што Путин сега и го наметнува на алијансата.

И одговорот мора да се даде во невиден момент во историјата на Алијансата. Трамп ги еродираше основните безбедносни гаранции на кои Европа се потпираше со децении. Ова доведе до една клучна американска цел – зголемување на европските ветувања за зголемување на трошоците за одбрана.

Но, тоа исто така го поткопа основниот принцип на трансатлантската безбедност – дека ако нападнете членка на НАТО од Европа, гарантирате американски воен одговор. Тоа можеби е сè уште вистина, но токму таа неизвесност е дупката низ која Путин испрати повеќе од десетина беспилотни летала синоќа.

За европските членки на НАТО, предизвикот е да најдат одговор што ќе го направи Путин доволно непријатен за да не ги повторува ваквите упади секоја недела.

Но, тој одговор не смее да биде толку агресивен за да предизвика дополнителна ескалација од Москва, што би послужило како „доказ“ за нивниот лажен наратив дека Русија, неиспровоцирана, всушност тргнала во војна против целото НАТО кога ја нападна Украина.

Европа се соочува можеби со поважна пречка во однос на улогата на Белата куќа во овој одговор. Како да се убеди Трамп да се вклучи во остар одговор, без да се наруши „добриот однос“ што се чини дека сака да го одржи со шефот на Кремљ, и покрај растечкото незадоволство на американската јавност?

Промената во НАТО алијансата под водство на Трамп е веќе опиплива. Во ноември 2022 година, кога првите извештаи обвинија руска ракета за влегување во Полска и убиство на двајца полски селани, тогашниот американски претседател Џо Бајден беше на патување во Индонезија кога беше информиран за кризата.

Нападот подоцна беше припишан на залутана украинска ракета, но Бајден сепак свика итен состанок на Г7 на Бали за да се разговара за инцидентот.

Досега, Трамп не ги обезбеди челичните безбедносни гаранции што беа во срцето на НАТО алијансата со децении. Неговиот пост на мрежата Truth Social: „Сега што е ова со Русија што го нарушува полскиот воздушен простор со беспилотни летала? Започна!“ е далеку под тие очекувања и се чини дека е речиси возбуден од неизвесноста што следи.

Вреди да се напомене дека Трамп изјави за време на викендот дека е подготвен да воведе нов бран санкции против Москва, дека ќе разговара со својот руски колега „многу наскоро“ и дека европските лидери ќе го посетат во Вашингтон во понеделник или вторник. Ништо од тоа не се случи.

Следбениците на Трамп можеби го припишуваат ова на неговиот „дисруптивен стил“ или „агилност“, но тоа не испраќа порака за сила до Кремљ.

Да потсетиме: од саботата навечер, руски беспилотни летала или ракети погодија клучна зграда на украинската влада во Киев, убија 25 лица во еден напад врз поштенски комби кој делеше пензии во Донецк, а сега го извршија најзначајниот воздушен напад на територијата на НАТО во историјата – за време на кој авионите на НАТО полетаа и соборија руски беспилотни летала, што е исто така прв пат во историјата.

Пратеникот на Трамп во Украина, Кит Келог, ги нарече нападите во неделата врз Киев „ескалација“. Ќе биде интересно да се види како ги опишува изминатите 48 часа и дали Трамп ќе го повтори истото или барем ќе го прифати.

Со овие ескалации, Русија не ги врати одеднаш десетиците илјади борбено способни луѓе што ги имаше потрошено на фронтовската линија во оваа војна по нејзин избор. Таа останува стратешки послаба отколку кога започна војната – но сега со две клучни разлики.

Од самитот во Тијанџин овој месец и извонредните сцени на пријателство со кинескиот претседател Си Џинпинг и индискиот премиер Нарендра Моди, Путин веројатно се чувствува охрабрен и подготвен за понатамошна ескалација – како што покажа во последните денови – со значителна економска и геополитичка поддршка зад себе.

Тоа ќе влијае на тоа колку долго тој верува дека може да продолжи да се бори во оваа војна.

Второ, Путин сега е вовлечен во војна која започна како обид што траеше неколку недели за брзо поразување на послаб сосед, но сега се претвори во борба за опстанок на неговата идеологија, можеби неговиот режим и можеби неговиот личен опстанок.

Западот честопати има тенденција да ја преценува заканата што ја претставува Русија, но во исто време ја потценува решителноста на Путин во оваа војна.

Дали Западот ќе може да се справи со неговата посветеност и способност за ескалација е клучното прашање во наредните денови.