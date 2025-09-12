Недвижнини: Што добиваш за 50.000 евра во Македонија, а што во Бугарија или во Албанија?

Ако пред вас лежат 50.000 евра и одлучувате каде да ги претворите во кров над глава – Македонија, Бугарија или Албанија – изборот изгледа како шаховска табла со сосема различни фигури.

Во Скопје, Прилеп или Охрид, оваа сума обично ве води до скромен, но солиден стан од 40 до 50 квадрати, најчесто во постари згради, без лифт и со потреба од козметички зафати.

Агенти за недвижности велат дека најголема побарувачка има за ваквите станови бидејќи се „прагот“ за млади брачни парови и оние што бегаат од високи кирии.

„Со 50.000 евра, во Скопје денеска купувате почеток – не удобност“, коментира агентот Марко Николов, велејќи дека во централните населби веќе и 60 квадрати стануваат далечен сон.

На само неколку часа оддалеченост, во Бугарија, приказната се превртува како наопаку напишан роман.

Во градчиња како Пловдив, Бургас или Стара Загора, за истите 50.000 евра можете да најдете целосно реновиран стан од 60 до 70 квадрати, со модерна изолација, лифт и дури мала тераса што гледа кон двор.

Во помалите села и рурални региони цените се уште попријатни – таму веќе зборуваме за куќа со двор.

А во Албанија – таму веќе има морски воздух во целата равенка. За 50.000 евра во внатрешноста, на пример околу Елбасан или Корча, ќе најдете куќа на два ката со двор и паркинг место, нешто што во Скопје би звучело како шега.

На брегот, во места како Драч или Влора, ќе добиете стан од околу 40 квадрати на неколку минути од плажа, често во новоградба со базен во комплексот.

„Интересот од странци, особено Полјаци и Германци, ја крева цената, но уште сме достапни“, раскажува албанскиот агент Ардит, објаснувајќи дека пазарот расте, ама не толку диво како во Црна Гора.

Затоа, кога ќе ги споредите трите пазари, се добива чувство дека 50.000 евра тука се почеток, во Бугарија се удобен чекор, а во Албанија – можат да бидат и цел сон ако ја пронајдете вистинската локација.

Во Македонија, недвижностите одамна престанале да бидат евтин спас, додека соседите сè уште нудат простор за фантазија.

И токму тука некаде, меѓу бетонските фасади и солениот воздух, лежи одговорот кој секој мора сам да си го извлече… ако не се предомисли на половина пат.

Б.З.М.