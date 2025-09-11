ЕЦБ ги задржа каматните стапки на ниво од два проценти

Европската централна банка (ЕЦБ) денес ги задржа каматните стапки на нивното сегашно ниво, бидејќи инфлацијата е повторно под контрола, а економијата се справува со американските тарифи подобро од очекуваното.

Советот на ЕЦБ ја остави референтната каматна стапка на ниво од два проценти, на состанок во седиштето на ЕЦБ во Франкфурт.

Фокусот во Европа се префрли на фискалната криза во Франција и каква било можна улога на ЕЦБ во ограничувањето на потенцијалните пазарни превирања што би можеле да произлезат од дефицитот надвор од контрола и политичкиот ќорсокак на таа земја.

Претседателката на ЕЦБ, Кристин Лагард, по состанокот изјави дека одлуките за каматните стапки се донесуваат „состанок по состанок“ и дека Банката „не е на однапред одреден пат“.

Банката се држи до својот став иако Федералните резерви на САД ја оставија отворена можноста за намалување на каматните стапки на состанокот на 17 септември.

20-те земји што го користат еврото, а за кои ЕЦБ ги одредува каматните стапки, пораснаа за 0,1 процент во вториот квартал во споредба со претходниот квартал, што е скромен резултат, но сепак избегнаа рецесија и покрај нарушувањата предизвикани од новите и повисоки тарифи воведени од американскиот претседател Доналд Трамп.

Европската комисија донекаде ја смири атмосферата со тоа што се согласи во преговорите со САД дека горната граница на американските тарифи за европски стоки треба да биде 15 проценти. Иако тоа е далеку повисоко од американските тарифи за европски стоки пред Трамп, тој се закани со уште повисоки стапки, а договорот дава одредена сигурност дека трговијата ќе продолжи, иако по повисоки трошоци.

ЕЦБ нагло ги зголеми каматните стапки за да се бори против скокот на инфлацијата од 2021 до 2023 година, а потоа ги намали додека инфлацијата се врати под контрола и како што растеа загриженоста за растот.

Повисоките каматни стапки ја ограничуваат инфлацијата, но можат да го забават растот, додека пониските каматни стапки можат да ја стимулираат економската активност со тоа што ќе го овозможат поевтиното задолжување.

Инфлацијата во еврозоната беше 2,1 процент во август, што е блиску до целта на ЕЦБ од 2,0 проценти. Откако се одржува, денес немаше голем притисок за промена на каматните стапки. Аналитичарите велат дека е можно уште едно намалување во наредните месеци.