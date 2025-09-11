ПочетнаЕКОНОМИЈАШто нè очекува на границата со Србија? Нови планови на царинските администрации...
Што нè очекува на границата со Србија? Нови планови на царинските администрации за подобро економско поврзување

Царинските администрации на Србија и Македонија планираат нови чекори што треба да ја подобрат ефикасноста на економиите на двете земји и дополнително да ја зајакнат регионалната соработка.

Меѓу предложените мерки се воведување напредни ИТ системи за царинска контрола и дополнително поедноставување на царинските процедури, објави Царинската управа на Србија.

На неодамнешниот состанок беа разгледани резултатите од досегашната соработка, вклучувајќи: заедничка контрола со едно запирање на границата, меѓусебно признавање на овластени економски оператори, евиденција за мерење на товарни возила и размена на податоци меѓу двете царински администрации.

Целта на овие чекори е да се забрза протокот на стоки, да се намалат административните пречки и да се олесни работењето на компаниите во двете земји, а воедно да се зајакнат економските врски и стабилноста на регионот, пишува Екапија.

