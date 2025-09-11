ПочетнаЕКОНОМИЈАСкопје во „The Sun“ – „Лас Вегас на Балканот“ и една од...
Скопје во „The Sun“ – „Лас Вегас на Балканот“ и една од најпотценетите дестинации во светот

Британскиот медиум The Sun објави текст во кој главниот град на Македонија, Скопје, го опишува како „Лас Вегас на Балканот“ и една од најпотценетите туристички дестинации во светот.

Новинарите од The Sun ја истакнуваат уникатната архитектура на градот – монументалните споменици, фонтаните и големите згради со антички столбови, кои потсетуваат на атракциите во американскиот Лас Вегас. Особено внимание е посветено на споменикот „Воин на коњ“ висок 22 метри на плоштадот Македонија, како и на Порта Македонија, која е опишана како мини верзија на славната Arc de Triomphe во Париз.

The Sun потсетува и дека Скопје е втор најдостапен град за посета во Европа – со просечни цени од под 6 фунти за оброк во ресторан и под 2 фунти за пиво.

Покрај градските знаменитости, британскиот медиум ги препорачува и природните убавини во околината, како што е Кањонот Матка, каде туристите можат да уживаат во возење со кајче, возење кајаци и пешачење низ спектакуларната природа.

Дополнително, текстот наведува дека Скопје е меѓу 33-те најпотценети дестинации во светот според престижниот Time Out. Исто така наведено е дека со директните летови од Лондон до Скопје за цена од само 26 фунти, британските туристи имаат уште една причина повеќе да го откријат шармот на македонската престолнина.

