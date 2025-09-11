Кризата со цените на енергијата во Европа сè уште не е завршена

Европските компании сè уште плаќаат значително повеќе за енергија отколку што би платиле во САД или Кина, открива нова анализа.

Само пред една година, друг извештај предупреди дека неактивноста ќе го осуди континентот на економска стагнација, потсетува „Politico“.

Наодите доаѓаат на годишнината од објавувањето на извештајот на поранешниот претседател на Европската централна банка (ЕЦБ), Марио Драги, во кој се открива дека ЕУ заостанува зад своите конкуренти како резултат на скапата електрична енергија и гас. Ова ја попречува конкурентноста на компаниите на меѓународно ниво.

Според новите наоди од Центарот за проучување на демократијата, презентирани во Вашингтон, европските земји станаа поизложени на шокови на цените на енергијата, при што цените се зголемија повеќе од петкратно во последните три години.

Ризик од прифатливоста на енергијата. Графикон: „Politico“

„Една година откако Драги повика на посилни енергетски пазари во Европската Унија (ЕУ), нашите податоци покажуваат дека ризиците од прифатливост остануваат високи. Малопродажните цени се сè уште 40-70 проценти над нивоата пред кризата во поголемиот дел од Централна и Источна Европа“, велат авторите на извештајот.

Пристапноста е најголемата закана за енергетската одржливост на ЕУ, повеќе од неизвесноста создадена од вооружувањето на енергетските текови од Русија, климатската транзиција и сигурноста на системот.

„Ова влијае не само на довербата на граѓаните, туку и на способноста на бизнисите да се натпреваруваат глобално“, предупредува Центарот за проучување на демократијата.

„За Европа да успее во следната фаза од својата енергетска транзиција, мора да обезбеди чистата енергија не само да биде достапна, туку и прифатлива и економски одржлива за сите“, се наведува во анализата.

Ранливостите во една област, исто така, ризикуваат да се прошират на други, проширувајќи ги фундаменталните и честопати историски поделби што веќе постојат меѓу земјите од ЕУ, предупредуваат авторите на извештајот.

Доколку блокот не успее да го реши јазот во енергетската безбедност меѓу земјите, се заканува да ги продлабочи регионалните нееднаквости и да ги поткопа својот економски суверенитет и климатските цели, додаваат тие.

Во својот извештај од минатиот септември, Драги напиша дека „компаниите од ЕУ сè уште се соочуваат со цени на електрична енергија кои се 2-3 пати повисоки од оние во САД. Цените на природниот гас се 4-5 пати повисоки. Овој јаз во цените главно се должи на недостатокот на природни ресурси во Европа, но и на фундаменталните проблеми со нашиот заеднички енергетски пазар“.

Една од клучните препораки беше да се создаде масовна програма за јавни и приватни инвестиции во застарените електрични мрежи, за кои експертите предупредуваат дека се неефикасни и клучен извор на дополнителни трошоци. Нејзината истрага бара дополнително финансирање за електрична инфраструктура од 584 милијарди евра до 2030-та година и до 2,29 трилиони евра до 2050-та година.

Не е јасно колку од ова финансирање ќе биде обезбедено, но комесарот за енергија на ЕУ, Дан Јоргенсен, е задолжен да планира голема реконструкција на европските мрежи. Се очекува неговиот план да биде презентиран подоцна оваа година.

Сепак, еден извор на утеха за службениците ќе биде намалувањето на нивото на изложеност на геополитички ризик по напорите за диверзификација од руската нафта и гас. Јоргенсен претседава со воведувањето на нов план за постепено укинување на увозот од Русија до 2028-ма година, бидејќи новите добавувачи го зголемуваат производството за да ја задоволат побарувачката.