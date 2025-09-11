„Samsung“ телефоните први ја добиваат најновата функција на „Google AI“, „Scroll and Translate“

„Google“ официјално воведе подобрена верзија на функцијата „Circle to Search“ за „Android“, а „Samsung Galaxy“ телефоните се првите што ја добиваат. Новата функција се нарекува „Scroll and Translate“ и овозможува содржината на екранот да се преведува во реално време додека корисникот скрола или менува апликации.

Досега, функцијата за превод застануваше кога екранот или апликацијата се менуваше, па корисникот мораше повторно да ја активира.

„Galaxy“ телефоните добиваат „Scroll and Translate“ пред „Google Pixel“

Со ова ажурирање, „Google“ го решава овој проблем и воведува континуиран процес на превод, што е особено корисно за оние кои често читаат содржина на различни јазици. „Scroll and Translate“ го прави корисничкото искуство многу поприродно и поудобно, бидејќи корисникот не мора постојано да ја прекинува работата и повторно да го вклучува преводот.

Иако многумина би очекувале „Pixel“ телефоните да бидат првите што ќе ја добијат оваа функција, „Google“ повторно одлучи да им даде предност на „Samsung“ уредите. Таа ќе биде достапна прво на одредени „Galaxy“ модели, вклучувајќи: „Galaxy S“, „Galaxy Z“ и „Galaxy Tab S“ сериите. После тоа, функцијата постепено ќе пристигне на други „Galaxy“ уреди, а потоа и на телефони од други „Android“ производители.

Овој потег го потврдува силното партнерство помеѓу „Samsung“ и „Google“, но исто така испраќа јасна порака дека купувачите на „Galaxy“ телефони често се првите што ги добиваат најновите „Android“ иновации. За корисниците, ова значи привилегија за ран пристап до алатки кои наскоро ќе станат стандардни во функциите за вештачка интелигенција на паметните телефони, пишува „Sammobile“.