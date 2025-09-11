Трамп по убиството на Чарли Кирк: „Ова е мрачен момент за Америка“

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, се обрати до нацијата по повод трагичната смрт на Чарли Кирк, млад конзервативен активист и основач на организацијата Turning Point USA, кој беше смртно застрелан во среда вечерта за време на настап на Универзитетот Јута Вали.

Во четириминутно телевизиско обраќање, Трамп изрази длабока тага и сочувство, нарекувајќи го сторителот „чудовиште“ и велејќи дека „ова е мрачен момент за Америка“.

Во својот говор, американскиот претседател го опиша Кирк како „прекрасен Американец“ кој ги отелотворуваше вредностите на верата, слободата и храброста. „Чарли инспирираше милиони, а вечерва сите што го познаваа и го сакаа се обединети во шок и ужас“, рече Трамп.

Тој додаде дека Кирк бил патриот кој го посветил својот живот на борбата за слобода и демократија, како и на вклучувањето на младите луѓе во политичкиот процес. „Неговата мисија беше да ги вклучи младите луѓе во политиката подобро од кој било друг досега, да им покаже љубов кон Америка и да сподели едноставни зборови на здрав разум на кампусите низ целата земја“, рече претседателот Трамп.

Трагедија за време на „Американската турнеја за враќање“

Чарли Кирк, 31, беше убиен на првата станица од неговата „Американска турнеја за враќање“ кога вооружен човек пукаше од покривот и смртоносно го застрела во вратот. Настанот предизвика паника кај илјадниците присутни студенти и ја остави целата нација во шок.

Трамп ја потврди смртта на активистот прво на својата страница Truth Social, а потоа одржа говор во чест на животот и влијанието на Кирк.

Симбол на новата конзервативна генерација

Кирк влезе во јавниот живот во тинејџерските години, а во 2012 година ја основа Turning Point USA, невладина организација која стана едно од најзначајните конзервативни движења меѓу младите луѓе во Америка. Под негово водство, организацијата ја прошири мрежата на активисти на универзитетските кампуси и беше важен лост во зајакнувањето на влијанието на Републиканската партија меѓу студентите.

Тој често настапуваше на големи собири на републиканците и беше близок соработник на претседателот Трамп, кој постојано го издвојуваше како пример за „млад лидер на новата Америка“. Меѓу другото, Кирк одигра значајна улога во мобилизирањето на младите гласачи за време на претседателските избори во 2016 и 2020 година.

За многумина, тој беше симбол на нова генерација конзервативци – активни, директни и блиски до студентите, кои ги користеа социјалните медиуми за да изградат движење низ целата земја за, како што го нарече, „да го обноват американскиот сон“.

Политичкото насилство како закана

Во своето обраќање, претседателот предупреди на зголемената опасност од политичка реторика што поттикнува омраза и насилство. „Одамна е време сите Американци и медиумите да се соочат со фактот дека насилството и убиствата се трагична последица од демонизирањето на оние со кои не се согласувате“, рече Трамп.

Тој нагласи дека со години радикалната левица ги споредувала „прекрасните Американци како Чарли со нацистите и најлошите масовни убијци и криминалци во светот“, што, според неговите зборови, придонело за создавање клима на омраза и насилство.

„Глас што ќе живее со генерации“

На крајот, Трамп рече дека напаѓачот не успеал да го замолчи Кирк. „Атентаторот се обиде да го замолчи со куршум, но не успеа. Неговиот глас, неговата порака и неговото наследство ќе живеат безброј генерации што доаѓаат“, рече претседателот на Америка.

„Денес, поради овој гнасен чин, гласот на Чарли стана погласен и повеличествен од кога било досега“, заклучи Трамп.