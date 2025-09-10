ПочетнаЕКОНОМИЈАСкопјани се гушат, во Аеродром и Ново Лисиче неподносливо смрди
Скопјани се гушат, во Аеродром и Ново Лисиче неподносливо смрди

17
депознија воздух

По пожарот во депонијата Вардариште која повеќе од седум дена ги труе жителите на Скопје, денска се запали и депонијата Дрисла, испуштајки отровни честички во воздухот, загадувајки го речиси цел град.

Вечерва граѓаните на Аеродром и Ново Лисиче се пожалија на неподнослива миризба на пластика и гуми, и се видно уплашени за нивното здравје и здравјето на нивните деца.

Инаку смог и непријатна миризба од утрово се осеќаше до Центар и истата се задржа речиси преку целиот ден, за вечерва повторно да стане неподносливо.

И додека граѓаните се гушат, политичарите вообичаено, наместо итно решение, си ја префрлаат одговорноста. 

