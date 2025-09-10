ПочетнаЕКОНОМИЈА„Вложуваме цела година, на крај сме во минус“ – очај кај овоштарите...
ЕКОНОМИЈАМАКЕДОНИЈА

„Вложуваме цела година, на крај сме во минус“ – очај кај овоштарите во Преспа

200
јаболка

Секоја есен, кога мирисот на јаболката се меша со ладниот воздух од Преспанското Езеро, истата мака им тежи на овоштарите – недостигот од луѓе што ќе го соберат родот.

     Добивајте вести на Viber     

И годинава сценариото е исто: берачите од Албанија се главниот спас, тие се веќе одамна „домашни“ по овие ниви.

„Тие луѓе знаат што прават, не им треба многу упатство. Работат брзо, по навика, и ако не се тие, ќе ни скапеше јаболкото на гранка“, вели еден производител од село покрај Ресен.

Дневниците, пак, како и секоја година растат – од 2.500 до 2.700 денари, со обезбедена храна и сместување.

На прв поглед тоа изгледа фер, но зад бројките стои друга вистина.

„Нашите луѓе за овие пари не сакаат ни да излезат на нива. А ние повеќе од толку не можеме да дадеме. Родот е слаб, цените ниски, едвај врзуваме крај со крај“, раскажува друг овоштар.

Тој додава дека голем дел од младите одамна се иселени, а постарите едноставно не можат да издржат по цел ден во берба.

Најголемата мака се цените на откупот. Индустриското јаболко се нуди за 9 денари по килограм, што не ги покрива ни основните трошоци.

„Производната цена е 12 до 13 денари. Вложуваме цела година – ѓубрива, прскања, гориво, работна рака. И на крај ни велат: 9 денари. Па тоа е навреда“, вели млад овоштар кој размислува да ја остави професијата и да замине во странство.

Статистиката ја потврдува нивната загриженост. Според податоците до коишто дојдовме, годинава родот е послаб за 20% во однос на минатата сезона, дел поради временските услови, дел поради болести.

„Кога родот е слаб, нормално е трошокот по килограм да биде поголем. Тоа е проста математика“, велат експертите и предупредуваат дека ако државата не интервенира со субвенции или откупни гаранции, многу овоштари ќе се откажат.

Ситуацијата е апсурдна – дневниците за берачи растат, а цената на јаболкото паѓа.

„Ние имаме дилема – дали да набераме и да продаваме со загуба, или да оставиме да скапува на гранка. И двете се пораз“, коментира искусен производител, кој се сеќава на времиња кога индустриското јаболко се откупувало за двојно повеќе.

Б.З.М.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025