Една многу позната диета може да го зголеми ризикот од смрт од срцеви заболувања за 135%

Конечно, популарна стратегија за исхрана се промовира како начин за губење на тежината. Таа привлекува внимание поради својата едноставност, не станува збор за видот на храната, туку за временската рамка во која се јаде.

И покрај многуте признанија, експертите предупредуваат дека постојат прашања за нејзината долгорочна безбедност и ефикасност.

Стратегијата се нарекува интермитентен пост, или временски ограничено јадење. Иако многумина веруваат дека има здравствени придобивки, нова студија од американски и кинески истражувачи покажа загрижувачки резултати. Според нивните податоци, луѓето кои имале прозорец за јадење помалку од осум часа секој ден имале 135 проценти поголем ризик од смрт од срцеви заболувања во споредба со оние кои јаделе во рок од 12 до 14 часа, објавува „EatingWell“.

Важно е да се напомене дека истражувачите не пронашле врска помеѓу интермитентниот пост и ракот или вкупната смртност, иако еден модел покажал зголемен ризик дури и на тоа ниво. Експертите, исто така, ги истакнуваат ограничувањата на студијата, како што е фактот дека податоците за навиките во исхраната се собрани само преку два 24-часовни прашалници, што можеби не ги одразува вистинските долгорочни навики на учесниците.

Заклучокот од студијата е дека иако повремениот пост може да им одговара на некои луѓе, постојат потенцијални ризици, особено кога прозорецот за јадење е стеснет на помалку од осум часа. Експертите велат дека е важно да се разгледа дали таков режим навистина носи придобивки и дали постојат помалку рестриктивни начини кои се подеднакво ефикасни во губењето на тежината, а воедно и одржувањето на долгорочното здравје.