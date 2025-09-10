Новиот „Mercedes GLC“ има екран од еден метар! (ФОТО/ВИДЕО)

„GLC“ е најпопуларниот модел на „Mercedes“ со години, што го прави еден од столбовите на брендот во светот. Сега влегува во нова ера, добивајќи „EQ“ технологија со моќен и ефикасен пакет батерии што обезбедува силни перформанси и конкурентен опсег.

Луксузниот SUV е опремен и со најновите технологии, вклучувајќи напреден систем за помош на возачот и масивен хиперекран во кабината.

Од дизајнерска перспектива, „GLC“ со „EQ“ технологија изгледа интересно, со стилски елементи како што е целосно осветлената решетка што сигурно ќе го издвои од неговиот бензински колега. Уште повеќе, идните модели од брендот исто така ќе го имаат овој стил. Значи, барем на хартија, електричниот SUV на производителот со седиште во Штутгарт изгледа подготвен да се соочи со своите конкуренти – особено со „BMW iX3“, кој беше прикажан пред само неколку дена.

„GLC“ со „EQ“ технологија има литиум-јонска батерија со употреблив капацитет од 94,0 kWh. Во својата најмоќна конфигурација, испорачува до 483 ks- 20 повеќе од 463 ks на „BMW iX3“. Кога е опремен со опционалната кука за приколка, „GLC“ нуди и импресивен капацитет за влечење од 2.400 килограми.

Благодарение на својата архитектура од 800 волти, „GLC“ постигнува импресивен опсег од 713 километри во европскиот „WLTP“ циклус. Со максимален капацитет на полнење од 330 kW, може да врати до 303 километри за само 10 минути.

Со опционалната суспензија „Airmatic“ позајмена од „S“-класата, „GLC“ ветува исклучителен квалитет на возење. Го комбинира „Airmatic“ со интелигентен систем за контрола на суспензијата, вклучувајќи ја и новата функција „Car-to-X“ која автоматски ги прилагодува амортизерите врз основа на претстојните услови на патот. Ова му овозможува на „GLC“ однапред да детектира дупки и соодветно да ја прилагоди суспензијата.

Понатамошните подобрувања на суспензијата вклучуваат систем за контрола на висината на возењето кој користи податоци од „Google Maps“ за да ја одреди оптималната висина за подобрена ефикасност. За подобрена маневрираност, „GLC“ нуди и опционално управување на задната оска. При брзини под 60 км/ч, задните тркала можат да се вртат во спротивна насока од предните тркала до 4,5 степени.

Како што се очекуваше од премиум модел на „Mercedes“, „GLC“ е опремен со сеопфатен спектар на активни и пасивни безбедносни карактеристики. Најважните карактеристики вклучуваат „MB.Drive“ со адаптивен темпомат и технологија за возење без раце, како и „MB.Parking Assist“ со слични полуавтономни можности.

Сепак, една од големите иновации во моделот е дизајнот, кој ја покажува насоката на идните модели на „Mercedes“. Производителот гордо ја рекламира масивната нова решетка на „GLC“ со опционални 942 светлосни точки, вклучувајќи го и централното лого со три ѕвездички. Првпат претставена минатиот месец, решетката му дава на електричниот SUV уникатен изглед кој дефинитивно се издвојува.

„LED“ фаровите се стандардни, додека опционалното надградување на дигиталното светло интегрира суптилен амблем со три ѕвездички во дневните светла. Задните светла го одразуваат предниот дел со тркалезни LED елементи што се протегаат низ целиот капак на багажникот, исто така нагласени со три ѕвездички.

Во однос на дизајнот, „GLC“ ги задржува своите познати пропорции на компактен SUV и елегантна линија на покривот. Во зависност од нивото на опрема, можете да најдете хромирани акценти низ целиот екстериер – на решетката, браниците, рамките на прозорците, шините на покривот и друго.

Електричниот „GLC“ има меѓуоскино растојание од 2.970 mm – 78 mm повеќе од бензинската верзија. Ова зголемување се преведува во подобрен внатрешен простор, при што просторот за нозе напред и назад се зголемува. Истото важи и за просторот за глава за патниците во автомобилот.

Просторот за багаж е исто така дарежлив, нудејќи 570 литри зад вториот ред седишта, што се зголемува на 1.740 литри кога се склопува. Исто така, има дополнителен багажник што додава уште 110 литри простор за складирање.

Внатре, „GLC“ има ентериер од веганска кожа, но сепак можете да додадете кожа. „Mercedes“ исто така нуди премиум опции како што се новата мека кожа од Торино и кожа од Напа – достапни со пакетот „AMG Line Sport Seat“.

Централниот дел од кабината е масивниот хиперекран од 39,1 инчи што се протега низ целата контролна табла. Овој напреден дисплеј интегрира над 1.000 индивидуални LED диоди и има целосно прилагодливи екрани и за возачот и за совозачот. Работи на најновата верзија на „MBUX“ инфозабавниот систем на „Mercedes-Benz“, подобрен со поддршка за вештачка интелигенција од „Microsoft“ и „Google“.

И покрај неговиот футуристички дизајн, „GLC“ не стана целосно дигитален – физичките контроли остануваат на централната конзола, воланот и панелите на вратите, нудејќи тактилно и лесно искуство за користење.

Новиот електричен „Mercedes GLC“ ќе пристигне во продажните салони во 2026-та година со цени (сè уште неофицијални) што би можеле да започнат од околу 70.000 евра за верзии само со погон на задните тркала.