„Monte Paschi“ купува 62% од акциите на „Mediobanca“

„Banca Monte dei Paschi di Siena“ купи повеќе од половина од правата на глас на „Mediobanca“, што ѝ дава ефективна контрола врз италијанската инвестициска банка, објави „Bloomberg“.

Инвеститорите во „Mediobanca“ понудија 62,3% од акциите како одговор на непобараната понуда на „Monte Paschi“, според документ што ги потврди претходните информации од „Bloomberg“.

Уделот на „Monte Paschi“ во „Mediobanca“ би можел дополнително да се зголеми. Аукцијата заврши на затворањето на пазарот во вторникот, но ќе биде повторно отворена од 16 до 22 септември. Банката со седиште во Сиена се обврза да ги купи понудените акции.

Договорот, вреден 15,9 милијарди евра, ќе го создаде третиот најголем заемодавател во Италија. Исто така, исполнува долгогодишна амбиција на италијанската премиерка Џорџа Мелони да создаде нова голема банка што би можела подобро да се натпреварува со „Intesa Sanpaolo“ и „UniCredit“.

Порано овој месец, „Monte Paschi“ ја подобри својата понуда со додавање на готовински елемент, иако го намали минималниот праг на прифаќање на 35%. Новата понуда ја процени „Mediobanca“ на 19,56 евра по акција на крајот од тргувањето во вторникот, во споредба со пазарната цена од 19,48 евра по акција.

Ова е кулминација на зачудувачки пресврт за „Monte Paschi“, која се смета за најстарата банка во светот која сè уште работи и неодамна излезе од длабоко реструктуирање. Несоодветно аквизиција непосредно пред финансиската криза во 2008-ма година ги предизвика проблемите на банката, кои кулминираа со нејзина национализација во 2017-та година.

Во текот на следните речиси две децении, инвеститорите инјектираа повеќе од 14 милијарди евра нов капитал, покрај околу 7 милијарди евра инвестирани од разни италијански администрации.

Сепак, откако извршниот директор Луиџи Ловалио ја презеде компанијата во 2022-ра година, зголемувањето на каматните стапки и длабокото реструктуирање ја зголемија профитабилноста и цената на акциите, дозволувајќи му на Рим да го продаде својот удел.

Повисоката проценка ѝ даде можност на „Monte Paschi“ да започне понуда за преземање на „Mediobanca“, конкурент со пазарна проценка што е околу 70% повисока.

„Monte Paschi“ ќе има корист од заедничките напори на двете банки во собирањето средства, приватното банкарство, инвестициското банкарство и осигурувањето, како што Ловалио постојано повторуваше. Неговата кредитна институција ќе учествува со околу 60% во комбинираниот ентитет во однос на кредитите на клиентите и средствата на клиентите.

Иако „Monte Paschi“ претходно изјави дека би го сметал договорот за успешен ако купи најмалку 35% од „Mediobanca“, апсолутното мнозинство би ѝ дало поголема моќ. Исто така, ќе му овозможи на заемодавателот да ја консолидира „Mediobanca“ и да го зголеми својот капитал со забрзување на користењето на 2,9 милијарди евра одложени даночни средства.

Со договорот се затвора поглавје во улогата на „Mediobanca“ како најголема независна инвестициска банка во Италија и веројатно ќе го означи крајот на мандатот на Алберто Нагел на чело на заемодавателот. Тој се приклучи на банката во 1991-ва година и стана извршен директор во 2008-ма година, што го прави еден од извршните директори со најдолг стаж во европското банкарство.

Нагел се подготвува да поднесе оставка заедно со остатокот од одборот на заемодавачот. Тој и членовите на одборот сè уште не донеле конечна одлука и ситуацијата би можела да се промени, велат луѓе запознаени со ова прашање.