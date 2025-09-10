Канадскиот алуминиум ја преплавува Европа поради царините на САД

Производителите на алуминиум испорачуваат поголем дел од своето производство, кое се користи за производство на конзерви и автоделови, во Европа, бидејќи американските царини ги прават нивните залихи поскапи за американските клиенти, објави „Bloomberg“.

Пазарот во САД учествуваше со 78 проценти од извозот на алуминиум во покраината во вториот квартал, што е намалување од 95 проценти во првиот квартал. Уделот на Европа се зголеми на 18 проценти од само 0,2 проценти, соопшти „S&P Global Market Intelligence“.

Податоците се најновиот показател за корозивното влијание на царините врз високо интегрираниот северноамерикански пазар. Претседателот на САД, Доналд Трамп, прво повторно воведе царина од 25 проценти за увоз на алуминиум во март, а потоа ја удвои царината во јуни.

Растечките погони за преработка во сопственост на „Rio Tinto Group“, „Alcoa Corp“ и „Aluminerie Alouette Inc“ значат дека Квебек држи околу 90 проценти од капацитетот за алуминиум во Канада, при што САД се природен купувач на покраината поради неговата близина.

„Rio Tinto“ одби да даде податоци за испорака. „Bloomberg“ минатиот месец објави дека компанијата го намалила извозот од САД и наместо тоа почнала да купува материјали од конкурентите и да ги препродава на американски клиенти поради царините наметнати од Белата куќа.

„Alcoa“ во својот финансиски извештај за вториот квартал изјави дека пренасочила околу 100.000 тони алуминиум од Канада кон дестинации различни од САД, како што е Европа, но не откри детали.

„Alouette“, најголемата топилница за алуминиум во Северна Америка, од која „Rio“ поседува 40 проценти, испорача 57 проценти од своето производство во Европа во вториот квартал. Бројката беше само 4 проценти во првиот квартал.

„Акционерите продолжуваат со своите напори да развијат нови алтернативи за ублажување на ефектите од моменталната ситуација и одржување на долгорочната конкурентност на компанијата“, соопшти „Aluminerie Alouette“.

За канадските производители, Европа понуди тампон-зона против губењето на американскиот пазар во текот на летото, изјави Жан Симар, претседател на Алуминиумската асоцијација на Канада, за новинарите во Монтреал.

„Решението е едноставно. Испраќате сè што можете во Европа. Со зголемувањето на цените во САД, можете да очекувате металот да се врати на американскиот пазар“, додаде тој.

Тарифите на Трамп ги кренаа цените на алуминиумот во САД далеку над глобалните нивоа. Таканаречената премија на американскиот Среден Запад – износот додаден на глобалните ценовни референтни вредности за испорака на металот во тој регион – скокна за 82% од почетокот на јуни.

Во Европа, премијата за складиште во Ротердам падна од 14,3% на Лондонската берза за метали на почетокот на годината на 9,1% минатата недела поради зголемената понуда, според „Platts“.

„Се прашувам дали ова е промена на парадигмата во начинот на кој ќе се одвива трговијата или само краткорочен ефект. Вистинската загриженост е дека кинеските материјали ќе бидат пренасочени кон Европа. Но, всушност може да бидат канадски суровини“, рече Џејсон Каплан, аналитичар за обоени метали во „S&P Global“.