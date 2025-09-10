Статусот на доларот како безбедно засолниште можеби отсекогаш бил илузија

Остриот пад на девизниот курс на доларот во април, во услови на бран финансиски стрес поради американските тарифи, го доведе во прашање она што многумина го сметаа за критична функција на безбедно засолниште. Некои сега се прашуваат дали тој статус на безбедно засолниште некогаш бил навистина оправдан, објави „Reuters“.

Во поголемиот дел од изминатите 15 години, глобалните инвеститори го гледаа доларот како природна заштита за време на економски и политички превирања. Валутата им овозможи удобно да акумулираат сè повеќе и повеќе американски средства, оставајќи ја нивната изложеност на валута во голема мера незаштитена.

Аргументот тогаш беше едноставен. Ако Вол Стрит се сруши, тој ги зема со себе повеќето глобални средства, но компензирачкиот пораст на девизниот курс на доларот ги ограничува загубите на инвеститорите во американските акции и обврзници.

Но, тоа не се случи во март и април 2025-та година. „S&P 500“ падна за дури 20%, а индексот на доларот изгуби 8%, предизвикувајќи промена во стратегијата и бран на заштита. За возврат, американската валута го забележа својот најлош перформанс од јануари до јуни во целата ера на флуктуирачки девизни курсеви што започна во 1973-та година.

Дали менаџерите на средства и пензиските фондови ширум светот сè уште имаат стотици милијарди долари во валутни хеџинзи останува жешка тема меѓу трговците со девизи. Но, од каде доаѓа довербата во статусот на доларот како безбедно засолниште?

Мораме да се вратиме до Студената војна, кога желбата за долари и злато отсекогаш се сметаше за импулсивна реакција од страна на инвеститорите на геополитички стрес. Ова се должи на доминацијата на доларот во западните финансии и офшор депозити, заедно со неговата улога во одржувањето на златниот стандард.

Последниот, најпознат перформанс на доларот како безбедно засолниште дојде за време на банкарската криза во 2008-ма година. Иако американските банки, хипотеки и кредитни пазари беа во епицентарот на глобалниот финансиски земјотрес, вредноста на доларот сепак скокна кога сè се сруши. Странските инвеститори се стремат кон американските средства и покрај падот на Волстрит од страв од зараза и глобална рецесија.

Сепак, анализата на поранешниот службеник на Министерството за финансии, Бред Сетсер, сега член на Советот за надворешни односи, фрла сомнеж врз тоа размислување. Тој сугерира дека вистинската причина за порастот на доларот во 2008-ма година било брзото олабавување на кари-трговиите финансирани од долари, кои се користеле за искористување на прекуграничните каматни разлики.

Сетсер ги анализира податоците за билансот на плаќања од тоа време и заклучува дека странскиот капитал „недвосмислено“ се одлеал од американските пазари кога „Lehman Brothers“ пропадна кон крајот на 2008-ма година.

Дури и ако нето странската побарувачка за државни хартии од вредност продолжила во тоа време, таа доаѓала главно од странските централни банки или инвеститори кои се оддалечувале од други средства во долари, како што се хартиите од вредност обезбедени со хипотеки. Пошироко, Сетсер открива дека странските приватни пари се одлевале од американскиот банкарски систем, во голема мера со отстранување на корпоративните и хартиите од вредност обезбедени со средства.

Тој верува дека понудата на долари доаѓала главно од американските инвеститори кои се обидувале да се репатрираат во странство, голем дел од нив за финансирање на кари-трговии во економиите во развој. Во тоа време, каматните стапки во САД беа релативно ниски долго време пред кризата.

„Ако доларот се зголеми во 2008-ма година не поради неговиот статус на резервна валута, туку затоа што валутите што финансираат „carry trades“ имаат тенденција да се зголемат кога се повлекуваат „carry trades“… инвеститорите не треба да претпоставуваат дека доларот ќе се зголеми во услови на идната нестабилност“, напиша Сетсер кон крајот на минатата недела.

„Едно е апсолутно јасно. Соединетите Американски Држави во моментов се на примачот на повеќето „carry trades““, нагласи тој.

Со оглед на тоа што каматните стапки во САД беа високи во текот на целата година во споредба со оние во Европа, Јапонија и Кина, Сетсер можеби е во право.

Иако некои валутни аналитичари сугерираат дека „carry trades“ финансирани од долари на пазарите во развој продолжуваат, многу поголеми текови веројатно ќе бидат помеѓу главните валутни парови, каде што доларот нуди повисоки приноси.

Ако безбедносната мрежа на доларот во текот на изминатите децении беше во голема мера илузија, импликациите се потенцијално длабоки. Ова е особено точно во време кога американската администрација се стреми да ја намали историската „преценета вредност“ на доларот за да ја поддржи агендата за реиндустријализација на претседателот Доналд Трамп, а воедно да врши притисок врз Федералните резерви да ги намалат каматните стапки.

Доколку странските инвеститори повеќе не веруваат во „безбедносната мрежа“ на доларот, тоа се лоши вести за таканаречениот американски „исклучителенизам“, кој е разнишан во последно време. Ова е особено точно со оглед на тоа што дополнителните трошоци за хеџирање ќе ги намалат очекуваните приноси на веќе скапите американски пазари.

Како што минатиот месец истакна фирмата за управување со инвестиции „GMO“ со седиште во Бостон, голем дел од доминацијата на американскиот берзански пазар во 15-те години од банкарската криза се должи на апрецијацијата на доларот. Доколку тоа се отстрани како фактор, фундаменталната супериорност на американските компании би била поскромна и во суштина непостоечка од 2019-та година.

Можеби ќе треба да почекаме следниот финансиски шок за да ја тестираме тезата на Сетсер.