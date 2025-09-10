Што претстави „Apple“: Најтенкиот „iPhone“ досега, серијата „iPhone 17“ и новиот „iOS 26“ (ФОТО/ВИДЕО)

Новата серија „iPhone 17“ се состои од три члена: „iPhone 17“, „iPhone 17 Pro“ и „iPhone 17 Pro Max“. Сепак, ѕвездата на вечерта беше најтенкиот „iPhone“ досега, сосема новиот „iPhone Air“.

Заедно со нив, беа претставени и нови часовници: „Apple Watch Series 11“, „Apple Watch SE 3“ и „Apple Watch Ultra 3“. Слушалките „AirPods Pro 3“ дојдоа како наследник на двегодишниот претходен модел.

Заедно со хардверот, „Apple“ претстави нови верзии на оперативните системи, „iOS 26“ и „WatchOS 26“, со нов интерфејс „Liquid Glass“. Ништо посебно не беше споменато за вештачката интелигенција, освен повременото споменување на новиот процесор „A19 Pro“.

Впечатливо е што „Apple“ не го откри капацитетот на батеријата на ниту еден од своите модели на телефони за време на презентацијата – сè што имаме се некои претходни гласини, но самата компанија најчесто користеше термини како „трае цел ден“ или нешто слично.

Цената на новиот „iPhone 17“ во САД ќе биде 799 долари, а на „iPhone Air“ е 999 долари. Новиот „iPhone 17 Pro“ ќе чини 1.099 долари во САД, а „iPhone 17 Pro Max“ ќе биде 1.199 долари. Уредите ќе бидат достапни од 19 септември.

„iPhone Air“

Како е веќе познато, ова е апсолутната ѕвезда на вечерта и телефонот што веројатно сите го чекавме најмногу. Тоа е најтенкиот „iPhone“ досега, со дебелина од само 5,6 милиметри.

Овој телефон има титаниумско тело со керамичка заштита од двете страни и 6,5-инчен „ProMotion XDR“ дисплеј.

Се напојува со процесорот „A19 Pro“, кој се наоѓа и во новите „Pro“ модели и има невронски забрзувачи во секое од неговите шест јадра. Исто така, додадени се нов N1 чип и C2 модем. Друга важна карактеристика – ќе има само eSIM.

Има само еден објектив, кој ја интегрира главната резолуција од 48 MP, а до него телефото од 12 MP.

„iPhone 17“

Најголемата промена кај моделот „iPhone 17“ во споредба со „iPhone 16“ е подобар екран. Овој пат, дијагоналата е 6,3 инчи со брзина на освежување од 120 Hz и осветленост до 3.000 нити.

Се напојува со чипсетот „A19“ со пет јадра и има брзо полнење, со квадратен сензор за предна камера од 18 MP што овозможува поголема флексибилност при снимање или фотографирање.

На задната страна е систем на камери со двојна леќа – 48 MP со помош на технологијата „Dual Fusion“.

„iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max“

Овие два модели се разликуваат само по дијагоналата на екранот (6,3 инчи за „Pro“ наспроти 6,9 инчи за „Pro Max“). Јасно е како ќе се разликуваат од основниот модел – имаат помоќен процесор (A19 Pro) и систем на камери кој се состои од три објективи.

Во делот за батеријата, „Apple“ тврди дека репродукцијата на видео е овозможена до 39 часа.

На предната страна има камера од 18MP, додека на задната страна е телефото системот „Triple-Fusion“. Ова во суштина значи дека е овозможен телефото од 4x до 8x со можност за комбинирање на предните и задните камери при снимање.

„Apple Watch Series 11 / Watch SE / Watch Ultra 3“

Часовниците најмногу имаа корист од редизајнот – „Watch Series 11“ е уште потенок со 5G поддршка и до 12 часа траење на батеријата. Добива нов интерфејс со течно стакло и можност за следење на крвниот притисок, заедно со, секако, „WatchOS 26“.

„Apple Watch SE 3“ доби нов S10 чип со 18 часа траење на батеријата, „Always On“ дисплеј и можност за следење на температурата за предвидување на периодите на овулација.

Најмоќниот „Apple Watch Ultra 3“ има поширок OLED екран, сателитска поврзаност за итни ситуации, како и нова антена и приемник.

„AirPods3“

Најновите слушалки презентирани од „Apple“ добија подобро активно поништување на бучавата (ANC), можност за превод во живо додека разговарате со некого, како и отпорност на вода IP57. Тие го следат срцевиот ритам и калориите и траат 8 часа со вклучен „ANC“.