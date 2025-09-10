Лари Елисон го презема тронот од Маск? Сензационалниот пораст на акциите на „Оракл“ го потресе врвот на листата на милијардери

Лари Елисон или Елон Маск? Зголемувањето на богатството на техничкиот директор на Оракл за 70 милијарди долари ја стеснува трката за најбогатиот човек во светот.

Лари Елисон наспроти Елон Маск: Нето вредноста на коосновачот на Оракл се искачи на 364 милијарди долари, што го доближува до вредноста од 384 милијарди долари на Маск, според индексот на милијардери на Блумберг.

Владеењето на Елон Маск како најбогат човек во светот наскоро може да биде предизвикано – а предизвикувачот не е никој друг туку коосновачот на Оракл, Лари Елисон. Богатството на 81-годишниот милијардер се зголеми за неверојатни 70 милијарди долари за само еден ден, откако корпорацијата „Оракл“ претстави агресивна перспектива за својот cloud бизнис, предизвикувајќи го растот на акциите на компанијата.

Елисон, кој е претседател и главен директор за технологија на Оракл, инвестираше поголем дел од својата нето вредност во компанијата за софтвер за бази на податоци. Неговата нето вредност сега се искачи на 364 милијарди долари, што го доближи до вредноста од 384 милијарди долари на Маск, според Индексот на милијардери на Блумберг.

Доколку добивката на Елисон остане на 384 милијарди долари кога ќе се отвори тргувањето во среда, тоа ќе биде најголемата еднодневна добивка што индексот некогаш ја видел. Маск стана најбогат човек во светот за прв пат во 2021 година, пред да ја изгуби титулата од Џеф Безос од Амазон и Бернар Арно од LVMH. Тој ја врати минатата година и сега ја држи нешто повеќе од 300 дена.

Подемот на Елисон го нагласува растечкото влијание на Оракл во cloud computing, каде што се појавува како клучен снабдувач на таков компјутерски капацитет, натпреварувајќи се со лидерите во cloud Amazon, Microsoft, Google.

Во вторникот, компанијата „Оракл“ објави квартални резултати кои ги надминаа очекувањата на Вол Стрит и предвидоа уште посилен раст во иднина. Соопштението ги зголеми акциите на компанијата за повеќе од 26% во продолженото тргување – нивниот најголем еднодневен раст од 1999 година.

Во меѓувреме, богатството на Илон Маск се намали во последните месеци. Акциите на компанијата „Тесла“ паднаа за околу 14% оваа година. На 6 јуни, Маск изгуби 34 милијарди долари нето вредност откако јавната расправија со американскиот претседател Доналд Трамп се претвори во војна на зборови на социјалните медиуми. Тоа беше втората најголема еднодневна загуба во историјата на индексот на милијардери на Блумберг, зад рекордната загуба на Маск од 35 милијарди долари во ноември 2021 година.

Лари Елисон е најбогатиот човек во Калифорнија, според листата на Форбс 400 на најбогатите Американци објавена вчера. 400-те најбогати луѓе во земјата вредат рекордни 6,6 трилиони долари, односно 1,2 трилиони долари побогати од минатата година, главно поради растот на берзата и „манијата со вештачка интелигенција“, соопшти Форбс.