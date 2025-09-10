Нови рекорди на американската берза: Сите три индекси на највисоки нивоа

Сите три главни индекси затворија на рекордно високо ниво вчера, бидејќи инвеститорите ги отфрлија загриженостите за здравјето на американската економија.

S&P 500 порасна за 0,27% на 6.512,61, додека Nasdaq Composite доби 0,37% за да го заврши денот на 21.879,49, а вториот исто така достигна нов рекорден интрадневен максимум. Индексот Dow Jones заврши со раст од 196,39 поени, или 0,43%, на 45.711,34, предводен од добивките на акциите на UnitedHealth.

Загриженоста на инвеститорите дека економијата можеби не се држи толку добро како што претходно се сметаше, се продлабочи во вчера, откако Бирото за статистика на трудот ги ревидираше своите податоци за вработеноста за 12-те месеци што завршуваат во март, намалувајќи ги за дури 911.000. Ревизиите не беа само на горниот крај од очекувањата на Волстрит, туку и најголемите во историјата од 2002 година.

„Мислам дека економијата слабее“, изјави извршниот директор на JPMorgan Chase, Џејми Дајмон, за CNBC по извештајот. „Дали се движи кон рецесија или само слабее, не знам“.

Иако податоците од вчера имаа минимално влијание врз акциите, бидејќи се базираа на бројки од пред шест месеци, извештајот би можел да ги зајакне повиците Федералните резерви да бидат поагресивни во намалувањето на каматните стапки оваа година.

„Сликата за вработеноста продолжува да се влошува и иако тоа би требало да ѝ олесни на Федералната резервна комисија да ги намали каматните стапки оваа есен, би можело да го олади и неодамнешниот раст“, ​​рече Крис Закарели, главен инвестициски директор во Northlight Asset Management.

Волстрит излегува од победничка сесија, при што клучните производители на чипови Broadcom и Nvidia му помогнаа на Nasdaq да достигне рекордни максимуми. Сепак, за време на сесијата во вторник, акциите на Broadcom го сменија курсот, паѓајќи за повеќе од 2% откако објавија силни добивки во текот на претходните два дена на тргување. Неговиот еднонеделен напредок е речиси 13%.